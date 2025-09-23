Israel cierra el cruce fronterizo entre Cisjordania y Jordania hasta nuevo aviso

Itongadol/Agencia AJN.- Israel afirmó hoy que cerrará el cruce fronterizo de Allenby, entre Jordania y Cisjordania, en ambas direcciones, “hasta nuevo aviso”.

La Autoridad Aeroportuaria de Israel, que supervisa el cruce, afirmó que el punto de entrada y salida permanecerá cerrado como resultado de una directiva de la cúpula política.

Nazmi Muhanna, jefe de la Autoridad Palestina de Cruces y Fronteras, declaró a la agencia de noticias Wafa que Israel les informó que el cruce permanecerá cerrado desde mañana por la mañana hasta nuevo aviso.

La Radio del Ejército israelí informó que funcionarios de seguridad recibieron instrucciones del primer ministro Benjamín Netanyahu para cerrar la frontera en ambas direcciones.

El medio aseguró que consultaron a la Oficina del Primer Ministro si la decisión de cerrar el cruce fronterizo estaba relacionada con la ola de reconocimientos internacionales de un Estado palestino, pero no recibieron respuesta.

La frontera se había reabierto tras el mortal atentado terrorista de la semana pasada, pero volvió a cerrarse con motivo de Rosh Hashaná (Año Nuevo judío). Estaba previsto que reabriera al concluir la festividad judía.

Si bien se reabrió a los pasajeros, el cruce permaneció cerrado a los envíos de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza hasta que se complete la investigación sobre el atentado en Allenby del jueves pasado, en el que un conductor de camión de ayuda mató a dos militares israelíes, y se actualicen los procedimientos de inspección para los conductores jordanos.