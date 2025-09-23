Itongadol/Agencia AJN.- Alborotadores, encapuchados, pro-palestinos y antiisraelíes del grupo Antifa se unieron el lunes para generar disturbios en Milán después de que el gobierno de Giorgia Meloni se negara a reconocer un Estado palestino.

El movimiento de izquierda Antifa fue declarado ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como una organización terrorista.

Ciudades de toda Italia fueron testigos de protestas, huelgas y bloqueos antiisraelíes en respuesta a los llamamientos de los sindicatos para “denunciar el genocidio en Gaza” y exigir sanciones diplomáticas y económicas contra el Estado judío.

La movilización coincidió con los esperados anuncios de varios países sobre el reconocimiento de un Estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Sin embargo, Italia ha adoptado una postura más cautelosa y no reconocerá un Estado palestino por ahora.

Los estibadores en huelga bloquearon las vías de acceso al puerto de Génova, en el norte de Italia, mientras que los servicios de transporte también sufrieron interrupciones, y varias escuelas en toda Italia cerraron tras las huelgas.

Disturbios, huelgas y manifestaciones antiisraelíes afectaron a toda Italia para exigir el reconocimiento de un Estado palestino



En Génova, algunos manifestantes ondearon la bandera palestina durante las concentraciones matutinas en torno al puerto. Más al sur, en la ciudad toscana de Livorno, una entrada al puerto fue bloqueada por trabajadores que protestaban.

Los trabajadores portuarios italianos afirmaron que buscan evitar que Italia sea utilizada como punto de partida para el envío de armas y otros suministros a Israel, que libra una guerra contra Hamás en Gaza.

Los servicios regionales de trenes a Roma sufrieron retrasos y cancelaciones debido a las huelgas, pero el metro funcionó con normalidad. La mayoría de las líneas de metro de Milán, la capital financiera de Italia, también estaban operativas.

Mientras tanto, cientos de estudiantes de secundaria se congregaron frente a la estación de tren Termini, ondeando banderas palestinas y coreando «¡Palestina libre!».

El episodio más tenso se vivió en la estación central de Milán, donde decenas de manifestantes vestidos de negro irrumpieron en el acceso principal rompiendo el cordón policial. Armados con palos, lanzaron bombas de humo, botellas y piedras contra los agentes, que respondieron con gas pimienta y porras.