Israel advierte directamente a 100 israelíes en Turquía que se vayan por la amenaza de Irán

Itongadol.- Las fuentes de The Times Of Israel informan que la amenaza de que Irán ataque a los israelíes en Turquía es “concreta e inmediata”.

Israel ha advertido directamente a más de 100 israelíes que se encuentran en Turquía en este momento que están en el punto de mira de Irán y les ha pedido que regresen, dice la red.

“Evidentemente, hay una infraestructura [iraní] que ha planeado actuar ahora mismo”, dice el reportero Nir Dvori.

Él dice que recientemente se han realizado esfuerzos para atacar a los israelíes de alto nivel y a los empresarios israelíes en todo el mundo, pero “el Mossad frustró esto”.

Dado que los iraníes no han tenido éxito con ese esfuerzo, están ampliando el objetivo a los israelíes comunes en Turquía, dice.

Él dice que los turcos no han estado contentos con la publicidad, “pero se dan cuenta de que no hay otra opción esta vez. Ellos también están trabajando [para frustrar la amenaza tal como se indica] en esta advertencia israelí muy inusual, con la esperanza de que este incidente termine en unos días”.

El Consejo de Seguridad Nacional recomienda que todos los israelíes que se encuentran en Turquía eviten el contacto con extraños; no den detalles personales; asegúrese de que tengan los números de teléfono de las legaciones israelíes y los servicios de emergencia; no discutir el servicio militar; no mostrar públicamente signos de que son israelíes.