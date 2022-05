Isaac Herzog habla sobre su mandato como el undécimo presidente de Israel

Itongadol.- «Luz oculta»: ése es uno de los principales descubrimientos que Isaac Herzog dice haber hecho en los últimos 10 meses.

Así es como se refiere a un poder secreto dentro de la sociedad israelí que ha llegado a conocer íntimamente ahora, como undécimo presidente del Estado de Israel: cientos y miles de personas que trabajan para empoderar a los débiles, levantar a los pobres y fortalecer la resistencia de esta nación.

«Tomemos como ejemplo el día de hoy», dijo durante una reciente entrevista con The Jerusalem Post, la primera desde que asumió el cargo. A continuación, contó la historia de un hombre que conoció esa mañana, que se levanta todos los días a las 3 de la madrugada para organizar las comidas de Shabat para los necesitados.

«Te preguntas, ¿de dónde viene esto? y te das cuenta de que hay mucha gente así que simplemente hace el bien», dijo.

«La sociedad israelí es diversa y conozco todos sus lados», continuó. «Lo que se ha reforzado en mí es el reconocimiento de que, aunque esté oculto, la gente realmente quiere conocerse y vivir una vida normal».

Herzog conoce bien Israel. Antes de ser presidente, fue presidente de la Agencia Judía, presidente del Partido Laborista, jefe de la oposición, ministro de bienestar y más. Pero en este trabajo, explicó, obtiene «la imagen completa de una manera mucho más holística».

La mayoría de las veces, dijo, en Israel escuchamos la cacofonía de las voces extremas. «No oímos a la mayoría silenciosa, que quiere convivir bien con los demás», dijo. «Hay personas maravillosas e increíbles, que me sorprenden y dan su vida sólo para hacer el bien a la gente, sin tener en cuenta su religión o sus creencias».

Hace unas semanas, dijo Herzog, participó en una conversación por vídeo con Eytan Stibbe, el empresario israelí que compró un billete al espacio y pasó más de dos semanas en la Estación Espacial Internacional.

«Estaba hablando con Eytan Stibbe y pensé, mira su familia: su madre, Ora, era una olah de Brasil, sus hijos han servido en unidades de primera línea de las FDI», dijo Herzog. Entonces miró alrededor de la sala y vio a los niños que también estaban allí -judíos, drusos y musulmanes «frikis del espacio», como los llamó- que sueñan con llegar algún día al espacio.

«Esto no lo había visto antes», dijo. «Este sistema de vida es la razón por la que los israelíes son tan felices, a pesar de los retos a los que nos enfrentamos al vivir aquí. Estoy asombrado de nuestra nación».

Fue una reflexión interesante escuchar a Herzog justo antes del Día de la Independencia de Israel, cuando el país vuelve a sentirse al borde de la inestabilidad política. El terrorismo vuelve a golpear las calles de Israel, pero Herzog hace hincapié en lo positivo, en lo que tenemos que ser optimistas, aunque admite su preocupación por Irán y, en otro orden de cosas, le preocupa que la diáspora juzgue demasiado a Israel.

CUANDO HERZOG fue elegido presidente el pasado mes de junio, era casi un camino natural para este político de 61 años. Su padre, Chaim Herzog, fue el sexto presidente de Israel, de 1983 a 1993. Su abuelo y tocayo fue el rabino principal asquenazí de Israel, tras su creación en 1948.

Su tío, Abba Eban, ex ministro de Asuntos Exteriores y uno de los diplomáticos más respetados del país, estaba casado con Suzy Ambache, hermana de la madre de Herzog, que fue la presidenta fundadora de la Asociación Israelí contra el Cáncer. Otro tío era Yaakov, el hermano menor de su padre, que fue director general de la Oficina del Primer Ministro bajo el mandato de Levi Eshkol y que también fue embajador de Israel en Canadá, donde mantuvo un famoso debate con el historiador Arnold Toynbee. El hermano mayor del presidente Herzog, Mike, es actualmente embajador de Israel en Estados Unidos.

Si alguna vez ha habido una familia israelí que haya guardado similitudes con los Kennedy, ésa es la de los Herzog. Algunos podrían ver una mayor similitud entre los Herzog y la familia Bush, teniendo en cuenta que padre e hijo fueron presidentes de EE.UU. y que otros miembros de la familia han ocupado puestos de responsabilidad en la política local.

Herzog no rehúye su linaje. Lo adopta y ha descubierto que puede servir como baza diplomática, especialmente en Oriente Medio, donde otros líderes -como el rey Abdullah de Jordania y Mohammed bin Zayed al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos- siguieron los pasos de sus padres.

Cuando Israel y Turquía renovaron sus lazos diplomáticos en marzo, fue Herzog quien viajó a Ankara y se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan. En enero, estuvo en Abu Dhabi para una cumbre con MBZ; en marzo estuvo en Jordania para conversaciones con Abdullah y en París para conversaciones con Emmanuel Macron,;en noviembre estuvo en Londres para conversaciones con el primer ministro Boris Johnson, y también ha realizado visitas a Ucrania, Grecia, Chipre y más.

Herzog dijo que espera que estas visitas -especialmente a los países árabes- envíen ondas a toda la región y muestren a la gente lo que es posible cuando se logra la paz.

«Cuando estuve en Turquía junto al presidente o en Abu Dhabi junto al príncipe heredero o en Jordania junto al rey con banderas israelíes ondeando, quizá haya un niño de 10 años en algún lugar del mundo musulmán que vea esto y piense que los israelíes no son tan malos», explica.

No cabe duda de que uno de los viajes más importantes que ha realizado Herzog fue a Ankara, donde se convirtió en el israelí de más alto nivel en visitar el país desde que uno de sus predecesores, Shimon Peres, lo hiciera en 2007. En los 15 años transcurridos desde entonces, las relaciones israelo-turcas han pasado de ser las mejores amigas a casi enemigas, y Erdogan se ha convertido en uno de los líderes antisemitas más viles de la escena mundial.

Esto ha empezado a cambiar. Herzog inspeccionó una guardia de honor en el Palacio Presidencial junto a Erdogan, mientras las banderas israelíes ondeaban cerca y el «Hatikvah» sonaba en el largo patio. El presidente dice que entró en este proceso con Turquía con los ojos bien abiertos y sin ignorar el pasado. El acercamiento no fue por amor, dijo claramente, sino debido a una oportunidad creada por los intereses diplomáticos mutuos.

«Hablamos de lo que pasó y ciertamente entré en el proceso sin ilusiones, diciendo que éste es el comienzo de un proceso y que se evaluará en base a la acción», explicó Herzog. «Es como desarrollar una relación. No sé lo que ocurrirá, pero sé que hay un auténtico esfuerzo turco por mejorar las relaciones con Israel y le estoy dando una oportunidad.»

Mencionando lo que describió como la condena inequívoca de Erdogan de los últimos ataques terroristas contra Israel en una llamada telefónica previa al Ramadán, el presidente cree que fue una señal positiva y que Israel planeaba proceder con cautela, con el objetivo de seguir mejorando los lazos, sin olvidar sus lealtades anteriores con países como Grecia y Chipre.

La visita de Herzog a Jordania también fue muy significativa. Aunque no era su primer encuentro (como jefe de la oposición, Herzog visitó Jordania y se reunió con el rey varias veces), era la primera vez que el monarca celebraba una reunión de este tipo por encima de la mesa, con una guardia de honor, banderas israelíes y en público.

Su conversación se centró en una amplia gama de temas: desde la región hasta la energía, pasando por la creación de un posible banco de alimentos conjunto y otras ideas en beneficio de la humanidad.

Uno de los líderes con los que no tiene previsto reunirse en breve es el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, aunque han intercambiado saludos.

«Tengo contactos con algunos palestinos, con permiso por supuesto, y todo tiene que ser en su momento», dijo cuando le preguntamos por una reunión con Abbas. «He hablado con él antes de las vacaciones anteriores y espero volver a hablar con él al final del Ramadán».

Y en cuanto a la reciente ola de atentados terroristas, Herzog confía en que las fuerzas de seguridad israelíes se impongan. «El establecimiento de defensa siempre ha sabido al final identificar las fuentes, diagnosticar y desarrollar las herramientas necesarias para detener el terror, y lo harán una vez más», dijo con confianza.

Además de la trágica pérdida de vidas humanas, también está profundamente perturbado por los ataques y el vandalismo en la Tumba de José en Nablus. «Les digo a todos nuestros amigos de todo el mundo que les encanta criticarnos y decirnos que apliquemos la visión de los [Acuerdos] de Oslo, que parte de Oslo era proteger el derecho de los judíos a rendir culto en los lugares sagrados, y lo primero que ocurre es la destrucción de la Tumba de José», explicó Herzog.

«Yo les digo a los palestinos: No podéis coger el palo por los dos extremos y esperar que Israel se arriesgue para que haya un proceso diplomático», continuó. «Será muy difícil embarcarse en un proceso diplomático cuando no se entienda que esto no se hace».

Donde también destaca HERZOG en comparación con sus predecesores es en la implicación de su mujer, Michal, en las tareas y eventos presidenciales. Si se ve a Herzog en un acto, Michal suele estar a su lado. Es refrescante, novedoso y forma parte de la estrategia del presidente para hacer de la Residencia del Presidente la «casa del pueblo», como él la llama.

Abogada de profesión, ha sido directora de una organización filantrópica durante los últimos 15 años, organiza actos en la residencia, es oradora frecuente en reuniones y se sienta junto a su marido en la mayoría de los actos que tienen lugar en la Residencia del Presidente, al tiempo que le acompaña en las visitas de Estado y en las giras por todo el país.

También se asomó brevemente a su despacho durante nuestra entrevista. Al preguntarle de nuevo por su papel, respondió que, aunque fue su marido quien fue nombrado, ella decidió dejar su puesto y trabajar a su lado.

El presidente, que está muy orgulloso de su mujer y la menciona a menudo en sus conversaciones, considera su presencia como una contribución a su presidencia.

«Entendemos que somos un equipo», dice ella, y efectivamente lo son. Durante su servicio militar obligatorio, tanto Isaac como Michal sirvieron en la Unidad 8200. Más tarde, estudiaron Derecho en la Universidad de Tel Aviv y, en general, han estado desde entonces codo con codo.

Ambos provienen de familias que creen firmemente en el servicio público. El padre de ambos sirvió en el extranjero: el de él como embajador en la ONU, el de ella como agregado militar en Brasil y Canadá. Ambos hablan también árabe -aunque el Presidente Herzog lo domina mejor- y durante sus visitas a países y comunidades árabes en Israel habló tanto en hebreo como en árabe, hasta el punto de citar escrituras musulmanas.

El día que nos reunimos con el presidente, Herzog iba a un iftar en Nazaret, organizado por el Colegio de Abogados del Distrito Norte, que cuenta con un gran número de miembros árabes. Su esposa iba a un pueblo árabe cercano a Nazaret para asistir a una cena iftar para mujeres.

A Herzog le quedan más de seis años de mandato, y cuando se le preguntó si seguiría el ejemplo del quinto presidente de Israel, Yitzhak Navon, y volvería a la política después de concluir su mandato, rechazó con vehemencia cualquier insinuación de que consideraría presentarse de nuevo a un cargo político.

«¿Te preocupa mi bienestar?», bromeó.

«Es increíble que me lo pregunten», añadió Herzog. «Estoy muy contento con lo que hago hoy. Tengo un sentido de la misión y del ser. También he dicho ya que no me interesa volver a la política activa».

Ese sentido de la misión se nota. El presidente de Israel es activo, tiene una agenda muy apretada y está desempeñando un papel clave en los esfuerzos diplomáticos del actual gobierno israelí. Es una situación en la que ganan tanto el presidente como la nación.