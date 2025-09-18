Informe: Israel admitió a las familias que carece de la ubicación precisa de los rehenes en la ciudad Gaza ante el avance del ejército

Itongadol/Agencia AJN.- Funcionarios de seguridad israelíes informaron en privado a las familias de los rehenes que no disponen de información específica sobre su ubicación actual, según un informe publicado por N12 el miércoles por la noche.

Esta afirmación contrasta con las recientes garantías públicas de líderes políticos y militares, quienes han enfatizado que la campaña militar en Gaza se está llevando a cabo con cautela en las zonas donde se cree que hay rehenes. Las familias que participaron en la reunión privada afirmaron que se les presentó un panorama diferente y mucho más incierto.

Según N12, un funcionario de defensa declaró durante la reunión que el ejército no puede confirmar la ubicación de los rehenes.

“No sabemos dónde se encuentran retenidos los rehenes”, dijo el funcionario.

“Nuestra evaluación, basada en los testimonios de los supervivientes, es que probablemente se encuentren en ciertas zonas. Sin embargo, no disponemos de información precisa. Creemos que los rehenes están siendo trasladados con frecuencia, tanto en superficie como a través de túneles. Es probable que algunos aún se encuentren en Gaza, incluso en zonas donde las FDI operan actualmente”, agregó.

Un familiar preguntó cómo pretendían los militares evitar causar daños a los rehenes durante la operación en curso sin saber exactamente dónde se encontraban. El funcionario respondió que, aunque la situación dista mucho de ser perfecta, las FDI están haciendo todo lo posible para proteger a los rehenes.

Tras la reunión, varios familiares declararon a N12 que el mensaje transmitido en privado contrastaba marcadamente con lo que las autoridades dicen en público.

Añadieron que la falta de información concreta aumenta el peligro para sus seres queridos. Las familias también expresaron su preocupación por la posibilidad de que los rehenes sean trasladados de nuevo, como ya ha ocurrido. Un video reciente de Hamás parecía mostrar a los rehenes en una nueva ubicación.

El informe de N12 llega en medio de la creciente atención internacional sobre el problema de los rehenes. A principios de esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó un mensaje en redes sociales expresando su preocupación por la reubicación de rehenes por parte de Hamás para protegerlos de las operaciones militares israelíes. «Esto es una atrocidad humana», escribió Trump. «Liberen a todos los rehenes ahora».