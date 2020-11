Gil Haskel dejó de conducir el Mashav para asumir como Jefe de Protocolo de Estado de Israel

Itongadol.- El ex director del Mashav, la agencia israelí de cooperación internacional para el desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Gil Haskel, asumió esta semana como Jefe de Protocolo de Estado. Tras seis años, el ex embajador abandona su cargo como máxima autoridad del Mashav para asumir en otro rol dentro de la Cancillería israelí.

First week as the new Chief of State Protocol of 🇮🇱 The State of Israel pic.twitter.com/5iCMOiXii9

Haskel se integró al Ministerio de Asuntos Exteriores en 1992. Ha representado a Israel en diversos cargos, entre otros, el de Consejero Político y Portavoz de la Embajada de Israel en Tokio (Japón), Jefe de la Oficina para Asia Nororiental, Jefe de la Dependencia de Enlace con las ONG y Director del Departamento de Asuntos Económicos.

Además, antes de asumir al frente del Mashav, Haskel se desempeñó como Embajador del Estado de Israel en Kenya, Uganda, Tanzanía, Malawi, Seychelles y Representante Permanente ante la ONUN, el PNUMA y el ONU-Hábitat.

After 6 years as Head of @MASHAVisrael its time to move on. Was a privilege to lead my dedicated staff in working tirelessly to fulfill Israel's aid program. I hand over the reins to a colleague & friend Amb Eynat Shlein who will continue working to make our world a better place! pic.twitter.com/ZTdl6flHoV

