Gantz: “Si Netanyahu no se endereza, iremos a elecciones”

Itongadol/Agencia AJN.- Si el primer ministro Benjamin Netanyahu no se “endereza”, Israel lo expulsará de su cargo, dijo el primer ministro suplente y ministro de Defensa Benny Gantz en un post de Facebook el viernes por la mañana.

“Si Netanyahu, que viola repetidamente el acuerdo hecho entre nosotros, no se endereza, entonces iremos a las elecciones y nos aseguraremos de que no sea primer ministro”, expresó.

El líder de Azul y Blanco explicó que había llevado a su partido a formar un gobierno con Netanyahu debido a “dos epidemias: la pandemia del coronavirus y la epidemia de división e incitación al odio”. Continuó diciendo que Azul y Blanco “se quedará en el gobierno sólo si funciona para derrotar a ambas”.

El Likud respondió a la declaración de Gantz, diciendo que “es una vergüenza arrastrar al país a las elecciones, pero si nos obligan – ganaremos”, informó Kan el viernes.

Gantz también pidió a los israelíes que se vacunen contra el coronavirus y dijo que se vacunaría para dar ejemplo a los israelíes. “Hago un llamamiento a todo el mundo para que se vacunen, pero primero para asegurarse de que sus familiares que puedan estar en riesgo, especialmente los ancianos, lo hagan lo antes posible. Para dar un ejemplo personal, planeo vacunarme el domingo por la mañana”, agregó.

El ministro de Defensa explicó sus prioridades para la próxima reunión del gabinete de coronavirus, que está programada para el domingo, diciendo que él y “todo el bloque Azul y Blanco insistirán en dos principios: dejar abierta la mayor parte del sistema educativo y establecer las decisiones que se tomarán con respecto al impacto de las vacunas”.

Además, pidió a los israelíes que se adhieran a las regulaciones del coronavirus, diciendo que “tristemente, la tasa de infección está aumentando, y pido que todos asuman su responsabilidad personal – sigan las directrices con más cuidado ahora que nunca”.