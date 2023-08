Excomandante de las IDF: «El apartheid de Cisjordania es igual que la Alemania nazi»

Itongadol.- El ex comandante del Mando Norte de las IDF Amiram Levin declaró que en Cisjordania ha habido un «apartheid absoluto» durante los últimos 57 años, durante una entrevista con la radio KAN Reshet Bet el domingo por la mañana.

«[El primer ministro Benjamín Netanyahu] es avispado y siempre lo ha sido, pero está sobresaltado por el caso contra él y los años demasiado largos en el poder han hecho su trabajo. No hay nadie que permanezca tanto tiempo en el poder y no caiga en el pecado de la arrogancia, que no esté rodeado de aduladores en lugar de gente seria que le dé una imagen real de las cosas», dijo Levin.

«De su debilidad se aprovechó un grupo mesiánico y criminal salido de la juventud de las colinas, gente que ni siquiera entiende lo que es la democracia. Vinieron de Cisjordania. Durante 57 años no ha habido democracia allí. Allí existe un apartheid absoluto. El IDF, en contra de su voluntad, tiene que imponer la soberanía allí y se mantiene al margen y observa a los colonos desenfrenados y está empezando a ser cómplice de crímenes de guerra. Esto es 10 veces peor que la cuestión de que [las IDF] estén preparadas y entrenen horas. Pasea por Hebrón y verás calles por las que los árabes no pueden caminar, como ocurrió en Alemania».

«No me compadezco de los palestinos, me compadezco de nosotros. Nos estamos matando desde dentro. Bibi fracasó aquí. Colocó en puestos clave a criminales y evasores del servicio militar que, en un país civilizado, estarían sentados entre rejas.»

Levin sirvió en las IDF de 1965 a 1998, empezando como paracaidista y terminando como comandante del Mando Norte. Levin también fue jefe adjunto del Mossad.

En una entrevista con Maariv en 2017, Amiram afirmó que los palestinos «se merecían la ocupación», y añadió que cualquier negociación de paz no debería volver a las líneas del 67.

«Si no quieren avanzar con el liderazgo [de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás], que probablemente sea incapaz, vendrá un liderazgo joven, que comió mierda, se sentó en prisión y vio que es imposible vencernos. Les daremos una zanahoria en forma de país, y si no la quieren, los destrozaremos. A mí también me gustaría tener la Tierra de Israel completa. Muchas veces digo que si violan los acuerdos, la próxima vez que luchemos no se quedarán aquí, los arrojaremos al otro lado del Jordán. Así es como hay que luchar. Fuimos demasiado amables en el 67».

En 2015, Levin expresó su apoyo a la organización Rompiendo el Silencio -organización que publica testimonios anónimos de veteranos sobre abusos y vandalismo en operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza- afirmando que «refuerza nuestra moralidad.»

«En las difíciles condiciones que se imponen a las IDF, éstas deben luchar cada día por fomentar y mantener un alto nivel de moral», añadió Levin en aquel momento. «Rompiendo el Silencio protege a los soldados de las IDF en la posición imposible en la que les han colocado los políticos».

«Las IDF deben animar a Rompiendo el Silencio y a aquellos como ellos a hacer oír su voz sin miedo entre las IDF y la sociedad israelí (y sólo entre las IDF y la sociedad israelí)», continuaba la declaración del ex oficial de las IDF. «Como persona que una vez fue soldado de combate y comandante, y hoy es padre de dos oficiales de combate que sirvieron en los paracaidistas y lo vieron con sus propios ojos, rompo el silencio».