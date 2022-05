Ex militares israelíes comandan fuerzas especiales de Ucrania en la guerra contra Rusia

AJN/Itongadol.- Kan, la radio pública de Israel, presentó un informe sobre cinco ex militares de unidades selectas de su país que comandan diversas operaciones de fuerzas especiales ucranianas contra las tropas de ocupación rusas y están dispuestos a morir en combate.

«Lo que ven en este momento es un entrenamiento de cara a una actividad que tendremos con muchísimo éxito» en el nordeste de esa nación euroasiática, comienza el reporte, con imágenes alusivas y la voz en off de Meir Baruj, ex miembro de la unidad Maglán, quien enseguida aparece en cámara.

«En este momento les mostramos situaciones de combate. ¡Miren qué buen trabajo! El sistema israelí, el mejor del mundo…», se ufana quien ya fue identificado por los rusos como un enemigo.

«Llevamos a cabo esta operación junto con las fuerzas especiales de Ucrania, que actuarán bajo nuestra autoridad», explica el comandante Denis, ex miembro de la unidad encubierta Mistaarbim.

«Si -D’s no lo permita- ya no puedo dar instrucciones -me morí o lo que sea-, hay un subcomandante y le hacen caso, ¿entendieron?», les señala a sus subordinados locales en referencia a Victor, ex tanquista de la 7a Brigada.

«Lo que vamos a hacer ahora es avanzar en fila (horizontal). Empezamos a avanzar. Avanzamos, avanzamos, avanzamos… ¡Alto! Nos detuvimos», muestra Denis.

Cada uno de ellos llegó a Ucrania por separado hace dos meses y combatió a los rusos en diferentes lugares. Recién hace unas semanas se unieron, pero guardan duros recuerdos.

Por ejemplo, Mijael sobrevivió al letal bombardeo a la base militar de Yavoriv, hace un mes y medio.

«Fuimos atacados con nueve misiles: 45 muertos, 134 heridos. Un amigo mío murió allí. Vi imágenes amedrentadoras», lamenta «Psij», ex miembro del batallón Labí.

Por su parte, Denis subraya «la situación en Marianka», una ciudad del Donbass cercana a Mariúpol, hace dos semanas: «Había tropas muy grandes de los rusos que nos rodeaban. Tuvimos un combate muy, muy duro de unos tres días, en el cual desaparecieron varios de mis soldados. Me hice cargo de todas las fuerzas que había en la zona y finalmente ganamos».

«Estaba tan seguro de que no saldría vivo que dejé un video de despedida para mi ex prometida, a quien todavía amo, y de milagro salimos de allí», agrega Meir Baruj.

«En principio, si digo ‘¡Helicópteros!’, debemos abandonar la posición, pero si digo: ‘¡No abandonar!’, decidí quedarnos y morir en el lugar; entonces, todos morimos. Así es porque son mis decisiones y todos, incluso esa gente, obedecerán mis órdenes», exige Denis.

«Ningún problema», le contesta Mijael.

«Ya estamos listos, pero lo estaremos más aún. Vamos a dárselas a los rusos por la cabeza…», dice a cámara el comandante luego de arengar a Tzvi, otro de los israelíes.

Es que «ellos matan a mujeres, ancianos, niños… Es terrorismo», justifica Victor.

«No se puede estar al margen cuando matan a civiles, mujeres suelen ser violadas… Sencillamente, no podés ser indiferente a todo eso», añade «Psij».

«No somos cobardes», refuerza su colega.

«Para mí es exactamente como el Estado de Israel: mi esposa es de Ucrania», donde «tengo muchos amigos. Soy originario de Uzbekistán y no estoy dispuesto a quedarme sentado y nada hacer con lo que los rusos están haciendo acá», ya que «matan a inocentes», resume Denis.

«Aquí estamos. El pueblo de Israel, un solo corazón junto con Ucrania», cierra Meir Baruj a modo de síntesis.

Soldados voluntarios israelíes que se sumaron a las tropas ucranianas que resisten la invasión rusa grabaron un breve video de agradecimiento a su país, el pueblo judío y la comunidad local durante la reciente festividad de Pesaj.

«Queremos decirle ‘muchas gracias’ a todo el Pueblo de Israel y al Gobierno de Israel por lo que nos ayudan mientras combatimos a los rusos en esta difícil guerra. Y muchísimas gracias a la sinagoga principal de Kiev y al rabino Moshe Altman», señaló el primero de ellos.

«Queremos decirle ‘gracias’ a todo el pueblo de los judíos, que nos ayuda. Estamos aquí por los ucranianos, por todo el pueblo, cuyas vidas ahora están en peligro. Los ayudamos y luchamos por ustedes. Aquí estamos todos juntos y hacemos un lindo trabajo», se sumó un colega.

«Muchas gracias al rabino Moshe Altman, que nos permitió sentir la alegría de la festividad (de Pesaj) y lo maravilloso de la festividad. En verdad, muchas gracias por la comida casher que comimos aquí. Que tengamos un Pesaj casher y feliz. ¡Feliz Fiesta de la Libertad!», añadió un tercero para concluir la filmación de tan solo 58 segundos.