Entierran al estadounidense-israelí Elan Ganeles

AJN/Itongadol.- Cientos de dolientes llegaron al Viejo Cementerio de Ra’anana para presentar sus respetos cuando Elan Ganeles, un estadounidense-israelí asesinado en un tiroteo en el Valle del Jordán esta semana, era enterrado el miércoles por la tarde.

Ganeles, de West Hartford, Connecticut, estudió en una ieshivá en su año sabático después de la escuela secundaria, durante el cual decidió hacer aliá y unirse a las FDI como programador en el programa Mofet. Después de su servicio en las FDI estudió en la Universidad de Columbia.

Andrew y Caroline Ganeles, los padres de Elan, elogiaron a su hijo en el funeral el miércoles, recordando su gran curiosidad y amor por el aprendizaje.

«Quería tanto ver el mundo, absorber cada aspecto de toda la belleza, la historia y la cultura. Nuestra pérdida es una pérdida para el mundo de una estrella tan emergente y brillante. Sentimos que parte de nuestro ser nos ha sido arrebatada. Él era tan amado. Lo extrañaremos mucho», dijo Caroline.

El hermano de Ilan, Simon, elogió a su hermano y dijo: «Elan era la persona más genuina, curiosa y conocedora que conozco. Ilan amaba a sus amigos más que a nada. Ilan era mi hermano, mi mejor amigo y una gran inspiración para mí».

«Era un gran modelo a seguir para mí, desde su deseo de ayudar a todos los que podía hasta su inigualable apertura de mente y su ilimitado deseo de aprenderlo todo. Consideraba todas sus decisiones y acciones, tal vez incluso demasiado, y se aseguraba de que estaba haciendo lo mejor posible en cualquier situación. Era el mejor de todos nosotros. Desearía que supiera cuánto lo admiré siempre», dijo otro hermano de Elan, Gavriel.

El ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu, elogió a Elan y dijo: «Busqué las palabras correctas y no pude encontrarlas. No sé qué se les dice a los padres y hermanos que perdieron a lo más preciado. Me presento ante ustedes como representante del gobierno de Israel, avergonzado, con dolor, con esperanza. Este Estado que es una realización de las antiguas profecías, que es la respuesta a todo el terrorismo que hubo durante el exilio del Pueblo de Israel”.

“Pienso en esto: un niño judío de los Estados Unidos que vino de un mundo diferente a este Estado, que absorbió los valores de ustedes, el amor de ustedes, el sentido de pertenencia de ustedes, el amor a esta tierra y este Estado. ¿Qué corazón, qué integridad, qué profundidad de vida tiene una persona así? Construimos esta tierra, nosotros y nuestros antepasados. Hacer aliá es una elección consciente de decir ‘aquí está mi hogar, mi tierra; esta es mi patria’. Esta es una lección importante para todo el mundo y para nosotros aquí. Esta persona tiene alma y cuerpo. Este Estado tiene alma y ganas de vivir”.

«Vuestro Elan recibió esta gran noticia en su carne. Comprendió lo que está creciendo aquí, a través de todas las nubes del habla, y su vida terminó de una manera tan trágica. Como ministro les digo: fallamos y debemos hacer todo para que esto no suceda. No puede ser que un judío que viene a vivir aquí tenga miedo”, agregó Eliyahu.

Los amigos de Elan Ari Zakend y Akiva Rockland declararon: «Esto todavía no se siente real. Elan perfeccionó el arte de la amistad. Era el mejor amigo. Tenía una capacidad incomparable para la bondad. Era un pilar de estabilidad sobre el cual muchos de nosotros nos apoyamos en busca de dirección para nuestras vidas».