En honor a los Altos Días Santos Judíos, el presidente Isaac Herzog organiza un servicio tradicional de Selichot.

Itongadol.- Esta noche, en honor a los Altos Días Santos Judíos, el presidente Isaac Herzog ofreció un servicio tradicional de Selichot en la sinagoga de la Residencia del Presidente.

El servicio estuvo acompañado por el paytan (intérprete de poesía litúrgica judía) Lior Elmaleh y el cantante Uriel Shay. Al servicio se unieron residentes locales, estudiantes de academias premilitares y soldados de las FDI.

El presidente Herzog comenzó sus comentarios diciendo: «Estos son los Diez Días de Arrepentimiento, los Días de Pavor. El servicio de Yom Kipur marcará el clímax de muchas semanas de servicios y oraciones de Selichot.

Es un servicio largo, centrado en el Vidui, la confesión, que dice: «Pero, en verdad, nosotros y nuestros padres hemos pecado. Hemos transgredido.

Hemos traicionado. Hemos robado. Hemos difamado». Desde hace muchos años, me preocupa la pregunta: ¿por qué se recita esta oración en plural ?, ¿es un intento de evadir una confesión genuinamente personal ?, ¿es una forma de evitar hacerse preguntas difíciles a uno mismo ?, ¿evitar admitir la propia confesión? defectos y necesario examen de conciencia personal?

«En los últimos años, he comenzado a pensar que la recitación del Vidui en plural es el comienzo de un proceso de tikkun, de reparación. Es el símbolo más llamativo de la compasión que la fe judía busca otorgar. De bondad, un abrazo, el perdón. Nadie está tan solo como el pecador. Los pecados se cometen en secreto, por vergüenza.

La confesión judía, recitada en primera persona del plural, abraza al pecador y le dice: Has pecado, pero todavía estás parte de nosotros. Hemos pecado. Todos somos culpables, todos. Conocemos el sentimiento de culpa que te envuelve y queremos decirte: Estamos contigo. No estás solo. Todo Israel es responsable el uno del otro.

«Hoy observamos el ayuno de Gedalías, que marca el día en que un asesino político asesinó al jefe de la política autónoma judía en la Tierra de Israel después de la destrucción del Primer Templo, Gedalías, hijo de Ahikam.

El ayuno de Gedalías fue consagrado durante generaciones en el calendario hebreo como una luz de riesgo moral, para advertirnos contra el asesinato de un líder judío por un asesino judío; para advertirnos sobre aquellos que tomarían la ley en sus propias manos, que sienten que no rinden cuentas a nadie , que no entienden lo que significa ser parte de una comunidad, parte de una nación y también parte de un mundo global. Las sociedades se desmoronan cuando los individuos piensan solo en sí mismos, cuando no tienen obligaciones profundas entre sí «.

En sus observaciones finales, el presidente Herzog dijo: «Quiero ofrecer una oración en el espíritu de mi discurso inaugural: que elijamos triunfar juntos, no el uno sobre el otro. Que elijamos ser amables, ser generosos con el amor de Israel.

Que elijamos estar unidos no solo en nuestros valores y principios, sino también en nuestras esperanzas y sueños. Que elijamos poner fin a la fisura que nos separa, todos juntos. Y que todos nuestros deseos se hagan realidad. Shanah Tovah , bien sobre el ayuno, y que toda la Casa de Israel esté inscrita en el Libro de la Vida «.