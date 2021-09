ISRAEL LE DIJO A EE.UU. QUE CONTINUARÁ CON EL DESARROLLO DE LOS ASENTAMIENTOS EN JUDEA Y SAMARIA

Itongadol.- El primer ministro Naftali Bennett se reunió hoy (jueves) con los jefes del Consejo de Yesha.

La reunión trató temas relacionados con el desarrollo de los asentamientos en Judea y Samaria y el fortalecimiento de las autoridades locales en el área. Se acordó seguir trabajando juntos para avanzar en los temas.

A la reunión asistieron el presidente del consejo de Yesha, David Elhayani, el secretario general de Amana, director ejecutivo Zeev Hever, el director ejecutivo del consejo de Yesha, Yigal Dilmoni, y el vicepresidente del consejo de Yesha, Matanya Shapira.

Esta es la primera reunión oficial entre Bennett y los líderes de las comunidades judías en Judea y Samaria desde la inauguración del nuevo gobierno. Bennett prometió que la construcción en Judea y Samaria no se detendría, sino que continuaría al mismo ritmo que en los últimos años. «Estoy comprometido con los asentamientos», aclaró el primer ministro. «No habrá congelación de la construcción, pero tampoco habrá anexión».

«Estoy comprometido con los asentamientos y no he abandonado ese camino», subrayó Bennett en la reunión. «Les dejé en claro a los estadounidenses que no detendríamos la construcción».

La reunión se celebró en el contexto de duras críticas de los líderes de los asentamientos y de la derecha sobre la reunión del ministro de Defensa Benny Gantz la semana pasada con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y su posterior acuerdo de prestar 500 millones de NIS a la Autoridad Palestina.

El presidente del Consejo de Yesha, David Elhayani, dijo después del acuerdo: «Tengo un problema muy serio con lo que hizo Gantz ayer. ¿Reunirme con un negacionista del Holocausto y un funcionario corrupto? Esto no debería estar en la mente del ministro de Defensa. ¿Quieres una economía palestina? carreteras, no transfiera cientos de millones que se utilizarán para construir allí palacios para los corruptos «.