Elecciones Israel: Los partidos Azul y Blanco, Laborista y Meretz obtuvieron resultados mejores que los previstos

Itongadol/Agencia AJN.- Si bien el bloque anti-Netanyahu parecía estar por debajo de una mayoría clara el miércoles por la mañana, tres de sus partidos más pequeños pudieron respirar mejor, ya que los resultados iniciales mostraron que superaron con creces las expectativas de alcanzar el umbral electoral.

Con el 87 por ciento de los votos contados, el partido centrista Azul y Blanco tenía 8 escaños, el Partido Laborista de centro izquierda tenía 7 y el izquierdista Meretz 5. Varias encuestas en las semanas previas a las elecciones predijeron que Azul y Blanco y Meretz no recibirían el 3,25% del voto nacional necesario para ingresar a la Knesset, mientras que en la mayoría de las encuestas se veía que los laboristas no ganaban más de 5 o 6.

Los votantes del bloque anti-Netanyahu parecieron responder bien a la frenética campaña de último minuto de Meretz, que advirtió que el primer ministro Benjamín Netanyahu podría formar un gobierno de derecha si Meretz no entraba en la Knesset. Si obtiene esos 5 escaños, la candidata número 4 del partido, Rinawie Zoabi, una destacada educadora y directora ejecutiva del Centro Injaz para la Gobernanza Local Árabe Profesional, ingresará a la Knesset junto con el ex diputado Issawi Frej.

El laborismo de Merav Michaeli, que ganó 7 escaños el año pasado cuando se postuló en una lista conjunta con los derechistas Gesher y Meretz, resistió los llamados a fusionarse una vez más con Meretz por parte de quienes argumentaban que había poca diferencia ideológica entre los dos partidos.

Hace solo unos meses, se esperaba que los laboristas fueran eliminados de la Knesset en las elecciones, ya que los partidarios demostraron su disgusto por la decisión del ex presidente Amir Peretz de ingresar al gobierno de Netanyahu a pesar de haber prometido no hacerlo. Después de revivir rápidamente el partido, Michaeli se convertirá en la única líder de facción femenina en la Knesset. Sus 7 asientos verán la entrada de Ibtisam Mara’ana en la Knesset. La activista árabe israelí fue criticada durante la campaña por una serie de publicaciones antisionistas en Facebook que había publicado a lo largo de los años, pero se disculpó y finalmente se ganó el respaldo de Michaeli, según publicó Times of Israel.