Elecciones en Israel. Lapid negocia una coalición con el jefe de la Lista Árabe Unida, Mansour Abbas

Itongadol/Agencia AJN.- El referente del partido israelí Yesh Atid y el líder de la oposición al primer ministro Benjamín Netanyahu, Yair Lapid, se reunió el domingo con el jefe de la Lista Árabe Unida (Ra’am), Mansour Abbas, para negociar los términos de una posible entrada histórica en un gobierno liderado por Lapid, o al menos para una posible recomendación para formar el próximo gobierno, según informaron los medios israelíes.

Al final de la reunión, ambos dijeron que las conversaciones se reanudarían en los próximos días. Haaretz informó el domingo que fuentes cercanas a Lapid dijeron que “la reunión con Abbas fue excelente”.

La fuente aseguró que la reunión de Mansour y Lapid fue positiva, y que Lapid mostró una comprensión de varios temas que preocupan a la sociedad árabe en Israel. Entre otras cuestiones, la fuente señaló el reconocimiento de los pueblos del Negev, el congelamiento de la Ley del Estado-Nación, un plan para combatir la violencia y la asignación de decenas de miles de millones para la expansión de las localidades árabes.

Además, según la fuente, Lapid aceptó que en cuestiones de religión y Estado, Ra’am siempre tendrá derecho a votar en conciencia y no se verán obligados a votar con la coalición automáticamente.

Una fuente de la Lista Conjunta dijo el miércoles a Haaretz que Lapid les ha pedido en dos ocasiones que organicen una reunión, pero que el partido prefería que se reuniera primero con representantes de Ra’am. “En la campaña la gente nos atacó, diciendo que estamos en el bolsillo de Lapid. Así que aquí, el primero con el que nos reunimos fue con Abbas”, dijo la fuente.

Anteriormente, el domingo, Abbas dijo en una entrevista con Nasradio que ha estado en contacto con “todo el mundo” incluso desde antes de las elecciones.

Abbas se ha convertido en un improbable factor clave desde que su partido superó el umbral para obtener cuatro escaños en la Knesset (Parlamento) la semana pasada, lo que podría permitirle recomendar al primer ministro Benjamin Netanyahu o a su contrincante, Lapid, cuyo partido recibió la segunda mayor cantidad de escaños en las elecciones.

Según los resultados de las elecciones de la semana pasada, el bloque pro-Netanyahu recibió 59 mandatos, mientras que el bloque anti-Netanyahu recibió 57, sin que ninguno de los dos alcanzara la mayoría de 61 escaños necesaria para formar gobierno.

En una entrevista con Kan News el miércoles, Abbas dijo que su partido “no está en manos de nadie”. “No estamos comprometidos con un bloque específico ni con un candidato”, dijo Abbas. “Lo hemos dicho varias veces: no estamos en manos de nadie, ni de la izquierda ni de la derecha”.

Cuando se le preguntó con quién se sentará, o no se sentará, dijo que “no descarto a nadie. Descarto a quien me descarta”.

Abbas se refería al líder de Yamina, Naftali Bennett, quien dijo la semana pasada que no se sentará en una coalición con Lapid y, al mismo tiempo, pidió a Netanyahu que dijera que no formará un gobierno que se base en el apoyo de Ra’am.

Netanyahu aceptó no añadir a Ra’am a la coalición, aunque no dijo que no seguiría la recomendación de Abbas de formar gobierno.

El líder del Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, también ha descartado desde entonces sentarse con Abbas, lo que complica aún más las posibilidades de que Netanyahu forme gobierno.

Abbas dice que su objetivo es conseguir una promesa de que el próximo gobierno que se forme no ignorará las necesidades de la sociedad árabe en Israel. “Tenemos cuestiones urgentes de vida o muerte”, dijo a Kan. “Cosas como la delincuencia y la violencia, y grandes crisis económicas y de vivienda… Hay una larga lista de problemas crónicos en la sociedad árabe que el Estado y el gobierno desatendieron durante muchos años”.

Lapid se reunió el viernes con el jefe de Yisreal Beyteinu, Avigdor Liberman, para negociar, y anunció que retomarían las conversaciones en los próximos días.

Hasta ahora, también ha hablado con el líder laborista Merav Michaeli y se espera que se reúna pronto con el líder de Nueva Esperanza, Gideon Sa’ar.