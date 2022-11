Elecciones en Israel: Lapid felicitó a Netanyahu y le deseó suerte »por el bien del pueblo israelí»

Itongadol.- El primer ministro saliente de Israel, Yair Lapid, expresó a su presunto sucesor, Benjamín Netanyahu, que dio instrucciones a todos los departamentos para que se preparen para un traspaso de poderes ordenado.

«El Estado de Israel está por encima de cualquier consideración política», afirmó Lapid.

Netanyahu no sólo controlará el mayor partido de la Knesset (Parlamento), sino que está dispuesto a volver al poder liderando un bloque mayoritario de 64 miembros de sus aliados religiosos y de derechas en la Knesset de 120 miembros.

El recuento final da al Likud 32 escaños, al Yesh Atid 24, al Sionismo Religioso 14, a la Unidad Nacional 12, al Shas 11, al Judaísmo Unido de la Torá 7, al Yisrael Beytenu 6, al Ra’am 5, al Hadash-Ta’al 5 y al Laborismo 4.

El bloque de partidos leales a Netanyahu -Likud, Sionismo Religioso, Shas y UTJ- controlará 64 escaños, mientras que los partidos que formaron el gobierno saliente controlan 51 escaños, ya que Hadash-Ta’al prometió no unirse a ninguno de los dos bandos.

En cuanto a los votos emitidos, sólo el 48% fue para los partidos del previsible gobierno de derechas entrante. Pero el bloque liderado por Netanyahu se aseguró muchos más escaños porque tanto el partido nacionalista árabe Balad como Meretz no superaron el umbral del 3,25%, borrando más de 275.000 votos juntos.

What a great victory for Benjamin @Netanyahu in Israel! Hard times require strong leaders. Welcome back! pic.twitter.com/gF9SNkEuNW

Por otro lado, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, se convirtió en el primer lider mundial en felicitar Netanyahu.

Además, el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, tuiteó que había llamado a Netanyahu para felicitarlo por su victoria y le transmitió que «espera trabajar juntos para mantener el vínculo inquebrantable» entre Israel y Estados Unidos.

Good call just now with Benjamin @Netanyahu. I congratulated him on his victory and told him I look forward to working together to maintain the unbreakable bond. 🇺🇸 🤝🇮🇱

— Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) November 3, 2022