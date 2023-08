El Tribunal Superior de Israel dicta una orden judicial contra la ley de protección de Netanyahu

Itongadol.- El Tribunal Superior de Justicia de Israel emitió una orden judicial temporal contra la ley de incapacitación que no se aplicaría inmediatamente. Además, una audiencia sobre la orden judicial ampliará el banco a once jueces, expresó el portavoz del tribunal el domingo. La orden judicial no indicaba cuándo entraría en vigor la ley ni hasta cuándo se aplicaría la medida cautelar.

Los demandados tendrán hasta el 14 de septiembre para presentar argumentos en el sentido de que la ley de incapacitación, que modificó las condiciones para que un primer ministro pueda ser declarado no apto para el servicio, no debería haber retrasado su aplicación. Luego, los demandantes tendrán hasta el 20 de septiembre para presentar sus propios argumentos.

Los tres magistrados que presidieron el debate sobre la ley de incapacitación el jueves ampliaron a once el número de jueces.

La presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayut, el vicepresidente, Uzi Vogelman, y el juez Yitzhak Amit escucharon los argumentos a favor de anular la ley de incapacitación por ser una ley personal que abusaba de la autoridad constitucional de la Knesset -el Parlamento Israelí- para mejorar la situación legal del primer ministro Benjamín Netanyahu.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel afirma que la enmienda se aprobó para ayudar a Netanyahu

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel (MQG), uno de los peticionarios que alegaban que la enmienda a una de las leyes básicas cuasi constitucionales de Israel se había aprobado para proteger a Netanyahu de las posibles consecuencias de violar su acuerdo de conflicto de intereses en el juicio por corrupción, acogió con satisfacción la decisión del tribunal.

«Lamentablemente, en el último año la legislación personal se convirtió en un procedimiento constante en la Knesset, que una y otra vez enmienda y cambia leyes básicas para adaptarse a las necesidades momentáneas de los acusados de delitos y los delincuentes convictos», señaló el MQG.

Finalmente, el grupo concluyó que acogían con satisfacción «la decisión del honorable tribunal, que intenta con sus escasos poderes preservar las reglas de juego democráticas en Israel, al tiempo que preserva la dignidad de la Knesset, que hace tiempo que no preserva su propia dignidad».