El sector del cannabis medicinal de Israel se está marchitando rápidamente

Itongadol.- El rápido declive del sector del cannabis en Israel no es nuevo. A principios de 2019, el cannabis medicinal se consideraba la próxima cosa, una tendencia caliente que atrajo a una serie de figuras de alto nivel, incluyendo ex primeros ministros, políticos, militares y oficiales de policía, así como promotores inmobiliarios, empresarios tecnológicos e incluso celebridades del deporte y el cine.

Todos querían una parte de la acción en un mercado que entusiasmaba a los inversores bursátiles y prometía un rápido crecimiento basado principalmente en las esperanzas de exportar productos de cannabis de alta calidad cultivados en Israel y en el extranjero.

Pero casi cuatro años después, el panorama del sector es sombrío. Las acciones del cannabis se han desplomado en la Bolsa de Tel Aviv tras unos resultados financieros decepcionantes y la huida de las figuras famosas que habían respaldado el sector. Las empresas de cannabis están abandonando el sector en favor de otras actividades, normalmente en el ámbito inmobiliario.

La última empresa, y quizá la más sorprendente, en sumarse a esta tendencia es Panaxia (TASE: PNAX), que anunció el lunes que iniciaba actividades financieras en lugar del sector del cannabis.

Otras empresas que han anunciado recientemente el abandono del sector del cannabis son: Cannomed (TASE: CNMD), que está entrando en el sector inmobiliario de renovación urbana después de que los hermanos Gindi vendieran el control en la empresa a Tzachi Abu; Intelicanna (TASE: INTL), que se ha fusionado con una empresa inmobiliaria; y Together (TASE: TGDR), que se ha fusionado con actividades inmobiliarias propiedad del accionista mayoritario Nissim Beracha, aunque ha informado de que mantendrá algunas de sus actividades relacionadas con el cannabis.

Estas empresas no han logrado progresar en el campo del cannabis, debido a la competencia, a la falta de diferenciación del producto, o porque apostaron por las partes equivocadas de la cadena de valor (principalmente una fábrica, o el cultivo sin farmacias). Algunas de ellas tuvieron problemas de liquidez tras la inyección de mucho capital por parte de los propietarios, que retiraron su respaldo cuando dejaron de creer en la capacidad de recibir un retorno de su inversión.

También existía la promesa de exportaciones desde Israel para las principales marcas israelíes en todo el mundo, que no se materializó, mientras que al mismo tiempo la competencia en el mercado local se intensifica, con marcas importadas que inundan el mercado.

Otra destacada empresa israelí, Univo Pharmaceuticals (TASE: UNVO), también se ha pasado al sector inmobiliario tras quemarse los dedos con su inversión en cannabis.

¿Es el éxodo de estas empresas de cannabis una buena noticia para el resto? No necesariamente. Destacadas empresas canadienses del ámbito del cannabis también operan en Israel en la actualidad, de forma independiente o a través de socios. Al mismo tiempo, las explotaciones privadas están empezando a hacerse cargo de la parte agrícola del mercado, explica la abogada Hagit Weinstock, de Weinstock Zehavi & Co. «Estas empresas, por ejemplo Trichome y Greenfield, no han venido a construir sueños. Tienen negocios estables que pueden generar unos 20 millones de NIS al principio, hasta un máximo de 50 millones, y eso les basta. Ganan dinero y sus productos se encargan con años de antelación».

Una fuente del mercado afirma que algunas de las granjas privadas (no las mencionadas por el abogado Weinstock) sobreviven vendiendo también cannabis en el mercado negro. La fuente añadió que el Ministerio de Sanidad distribuye generosamente licencias a empresas que comercian con el cannabis, «sin tocarlo realmente», y que lo compran en el extranjero o en granjas locales, y lo venden a las farmacias. La conclusión es que el mercado está inundado, con o sin las empresas que han abandonado el sector.

Una empresa que ha sorteado con éxito la tormentosa situación es InterCure (TASE: INCR), cuyo presidente es el ex primer ministro Ehud Barak. InterCure tiene una capitalización bursátil de 770 millones de NIS y sólo en el tercer trimestre de 2022 registró unos ingresos de 101 millones de NIS y un beneficio neto de 10 millones de NIS. La empresa tiene 240 millones de NIS en efectivo en sus arcas.

InterCure ha captado alrededor del 30% del mercado israelí gracias a los buenos productos locales, los acuerdos de importación con las partes principales y, especialmente, su cadena de farmacias, que hoy incluye más de 25 sucursales en Israel y dos en el extranjero, y permite a la empresa tanto el contacto directo con los clientes como el rastrillo de los beneficios al por menor de los productos de otras empresas.

Otra empresa cannábica israelí de éxito es Seach Medical Group (TASE: SEMG), que tiene una actividad agrícola estable, quizá porque es propiedad de una familia de agricultores, y varias farmacias. Los ingresos, los beneficios operativos y netos y el flujo de caja positivo de Seach crecen de forma constante.

InterCure, Seach y quizás algunas otras seguirán en el campo en los próximos años. Será posible contarlas con los dedos de una mano – no es realmente un «sector».