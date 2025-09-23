El rehén argentino-israelí Eitan Horn cumple hoy 39 años

Itongadol/Agencia AJN.- Eitan Horn, rehén argentino-israelí retenido en Gaza y hermano menor del ex rehén Iair, cumple hoy 39 años, lejos de su familia y amigos.

«¿Cómo se celebra por un hermano, hijo y primo querido que se encuentra cautivo de Hamás? Sentimos dolor, frustración y, sobre todo, decepción porque, después de 718 días, todavía tenemos 48 hermanos y una hermana cautivos de Hamás. Decidimos centrar nuestros esfuerzos en un llamado al primer ministro: los rehenes están a solo una decisión de usted. El deseo de Eitan es ser libre. Está en sus manos cumplirlo y alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y recupere a todos”, expresó hoy la familia de Eitan.

Además, las redes sociales del Kibutz Nir Oz lo destacaron como “educador y mentor, dedicó su vida a la juventud en Israel y en el mundo. Una persona con un corazón enorme, que siempre sabe abrazar, escuchar y dar esperanza. Junto con Yair, traía alegría y risas dondequiera que entrara, y se sintió en cada visita al Kibutz”.

“En este cumpleaños gritamos en voz alta: No es posible que otro cumpleaños pase cautivo. ¡Eitan y todos los demás secuestrados deben volver a casa ahora!”, destacaron.

Eitan Horn fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 junto a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz. Iair fue liberado por Hamás en febrero de este año.

Ruti Strum, madre de ambos hermanos, expresó ayer que “Iair está aquí, su cuerpo está aquí, pero su salud mental sigue ahí. Sabe cómo y dónde dejó a Eitan, y es terriblemente difícil. No puede recuperarse hasta que su hermano esté aquí”.