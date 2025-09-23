Hamás celebra el reconocimiento de un Estado palestino y llama a tomar medidas sobre Gaza

Itongadol.- Hamás celebró la creciente ola de reconocimiento internacional de un Estado palestino en una declaración emitida el martes, calificando las recientes declaraciones como una oportunidad para traducir el sentimiento global en acciones políticas concretas.

El grupo terrorista describió la sesión de las Naciones Unidas del lunes como “una oportunidad para convertir las posiciones internacionales en medidas reales”, incluyendo un alto el fuego permanente en Gaza, un intercambio de prisioneros, la entrega de ayuda humanitaria, una retirada israelí del territorio y el cese de la actividad de asentamiento.

Hamás dijo que “da la bienvenida a todas las posiciones que apuntan a brindar justicia al pueblo palestino y satisfacer sus aspiraciones de liberación y retorno”, al tiempo que expresó su aprecio por los llamados globales para poner fin a “la ocupación sionista”, establecer la plena soberanía palestina y defender lo que describió como los legítimos derechos nacionales del pueblo palestino.

La declaración también acusó al gobierno israelí de cometer crímenes de guerra durante los casi dos años de guerra en Gaza. «Dejar al gobierno israelí fascista y extremista sin control ante el genocidio y la hambruna deliberada es una vergüenza para todos aquellos que apoyan a Israel o no logran detener su agresión ni exigir responsabilidades a sus líderes», declaró el grupo.