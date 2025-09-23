Guterres acusa a Israel de castigar colectivamente a los palestinos y de la “destrucción sistemática de Gaza”

Itongadol. -El secretario general de la ONU, António Guterres, inauguró la Asamblea General con un discurso en el que criticó con dureza a Israel por su política hacia Gaza, que describió como un “castigo colectivo” contra los palestinos y una “destrucción sistemática” del enclave.

“En Gaza, los horrores se acercan a un tercer año monstruoso”, dijo Guterres, aludiendo a la continuidad del conflicto tras la guerra iniciada en octubre de 2023. Según señaló, los niveles de muerte y devastación superan los de cualquier otro conflicto ocurrido durante sus años al frente de Naciones Unidas.

El diplomático recordó que ha condenado sin reservas los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la captura de rehenes, pero advirtió que tales crímenes “no justifican el castigo colectivo del pueblo palestino ni la destrucción sistemática de Gaza”.

Guterres instó a implementar de forma plena y sin demoras las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia, que incluyen garantizar la entrada de ayuda humanitaria y evitar actos que puedan constituir genocidio. Además, reclamó un alto el fuego permanente, la liberación inmediata de todos los rehenes y el acceso sin restricciones de suministros médicos y alimentos.

En su intervención, el secretario general también insistió en que la única salida sostenible al conflicto es la solución de dos Estados. “No debemos ceder en el único camino viable hacia una paz duradera en Oriente Medio”, remarcó.

El discurso de Guterres se suma a la presión creciente de organismos internacionales y países occidentales que piden a Israel suavizar sus restricciones y permitir un mayor flujo de ayuda a Gaza, donde el sistema de salud se encuentra al borde del colapso y la escasez de alimentos y medicinas se ha convertido en una crisis crónica.

Hasta el momento, Israel no reaccionó oficialmente a las declaraciones del secretario general, aunque en el pasado ha acusado a la ONU de adoptar posiciones sesgadas y de minimizar las amenazas de seguridad que enfrenta el país.