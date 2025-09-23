Itongadol/Agencia AJN.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy ante la ONU que la actual ola de reconocimientos del Estado palestino representa una sumisión “a las exigencias de rescate de Hamás” y “fomenta el conflicto”.

Trump afirmó haber estado “profundamente comprometido” en la búsqueda de un alto el fuego en Gaza.

“Desafortunadamente, Hamás ha rechazado repetidamente las ofertas razonables para lograr la paz”, destacó, antes de reiterar: “No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad?”.

Además, criticó duramente a los países occidentales que optaron por reconocer un Estado palestino en los últimos días: “Ahora, como para alentar la continuación del conflicto, algunos miembros de este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino”.

“Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Esta sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluyendo las del 7 de octubre, incluso mientras se niegan a liberar a los rehenes o a aceptar un alto el fuego”, declaró Trump. “Esto podría haberse resuelto hace mucho tiempo. En lugar de ceder a las exigencias de rescate de Hamás, quienes desean la paz deberían unirse en un solo mensaje: Liberen a los rehenes ya”, expresó, entre aplausos de la Asamblea.

“Tenemos que detener la guerra en Gaza de inmediato. Tenemos que negociar la paz de inmediato. Tenemos que recuperar a los rehenes”, afirmó, y reiteró que los quiere a todos de una vez, vivos y muertos, y no a cuentagotas.

Trump agregó que quedan 20 rehenes vivos y, una vez más, erróneamente afirmó que aún hay 38 cuerpos retenidos, cuando la cifra es de 28, según Israel.

Ante la ONU, Trump afirmó que el reconocimiento del Estado palestino es una sumisión a las exigencias de Hamás



Leer más: https://t.co/SqlMuJf02u@realDonaldTrump #trump #ONU #Israel #Gaza #Hamas pic.twitter.com/V2C1y7vwVx — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) September 23, 2025

Por otra parte, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Trump enfatizó que no se debe permitir que el régimen de Irán obtenga armas nucleares y afirmó que su capacidad de enriquecimiento nuclear fue destruida en la guerra de 12 días de junio.

“Nunca se puede permitir que el principal patrocinador del terrorismo del mundo posea el arma más peligrosa”, declaró Trump. “Por eso, poco después de asumir el cargo, envié al llamado Líder Supremo una carta con una generosa oferta. Le prometí plena cooperación a cambio de la suspensión del programa nuclear iraní. La respuesta del régimen fue continuar con sus constantes amenazas a sus vecinos y a los intereses estadounidenses en toda la región, así como a algunos grandes países cercanos”.

Como consecuencia, afirmó, Estados Unidos recurrió a la fuerza. “Hoy, muchos de los antiguos comandantes militares iraníes —de hecho, puedo decir que casi todos— ya no están con nosotros. Han muerto. Hace tres meses, en la Operación Martillo de Medianoche, siete bombarderos B-2 estadounidenses lanzaron catorce bombas de 13.600 kilos cada una sobre las principales instalaciones nucleares de Irán, destruyéndolo todo por completo”.

“Ningún otro país del mundo podría haber hecho lo que hicimos. Ningún otro país tiene el equipo para hacer lo que hicimos. Contamos con las mejores armas del mundo. Detestamos usarlas, pero hicimos algo que la gente quiso hacer durante 22 años. Con la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán destruida, negocié de inmediato el fin de la llamada guerra de 12 días entre Israel e Irán, y ambas partes acordaron no seguir combatiendo”, destacó.

Asimismo, Trump utilizó su discurso anual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para criticar duramente al organismo, alegando que no le ofreció ayuda cuando negoció el fin de siete conflictos desde que regresó al cargo.

El presidente norteamericano citó los conflictos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, el Congo y Ruanda, Pakistán e India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán como algunos que ha ayudado a terminar.

“Es una lástima que yo tuviera que hacer estas cosas en lugar de que las hicieran las Naciones Unidas”, ironizó.

“Estas son las dos cosas que obtuve de las Naciones Unidas: una mala escalera mecánica y un mal teleprompter”, bromeó Trump entre risas de la multitud.

Por último, lamentó no haber recibido aún el Premio Nobel de la Paz, aunque afirmó: “Para mí, el verdadero premio será que millones de personas ya no mueran en guerras interminables y sin gloria”.