El rápido aumento de los alquileres de apartamentos alimenta la inflación en Israel

Itongadol.- Los alquileres de apartamentos han subido un 7,2% en los últimos 12 meses según los datos de alquiler de viviendas del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los datos de alquiler representan el 26% del IPC, por lo que claramente el aumento de los alquileres es uno de los factores más importantes que alimentan la inflación.

En abril, los datos de alquiler de vivienda del IPC aumentaron un 0,5% más y, sobre una base anualizada, los alquileres aumentaron un 5,8% en los primeros cuatro meses de 2023. Además, los meses de verano de julio, agosto y, en cierta medida, septiembre son los meses de mayor demanda de alojamiento de alquiler, por lo que se puede esperar que los alquileres aumenten aún más, mientras que en enero y febrero los alquileres suelen caer.

Allá por enero de 2022 las rentas sí bajaron un 0,1% y se mantuvieron sin cambios al mes siguiente pero desde entonces no han parado de subir. Además, los datos de la Oficina Central de Estadísticas muestran que los inquilinos que renuevan un contrato de arrendamiento pagan un aumento promedio del 3,6 %, mientras que los nuevos inquilinos que firman un contrato de arrendamiento pagan un alquiler promedio del 9 % más que los inquilinos anteriores: un promedio nacional de NIS 430 más por mes en alquiler. .

Hay quienes insisten en que los datos de alquiler del IPC de la Oficina Central de Estadísticas solo cuentan una parte de la historia. Rami Ronen, director ejecutivo de WeCheck, que proporciona a los propietarios informes de riesgos de gestión financiera para los inquilinos, explica: «El tamaño de la muestra es pequeño y no debemos olvidar que el precio no aumentó durante un mes, sino que aumentó en relación con el precio firmado. entre el propietario del apartamento y el inquilino. Por lo tanto, es un aumento anual. Y si el año pasado el propietario del apartamento no aumentó el alquiler para el inquilino, entonces el aumento es relativo al último contrato firmado entre ellos, y ciertamente no en un mes. .

«Hago hincapié en estas cosas porque, de hecho, el mercado de alquiler está en problemas y empeorará en el verano. Supervisamos todos los anuncios de alquiler y descubrimos que en abril los precios de venta de los propietarios de apartamentos aumentaron en 0,9%, que es una tasa anual superior al 11%, una cifra muy grave».

Una encuesta publicada por la compañía el mes pasado encontró que en Jerusalén, Tel Aviv y Rishon Lezion los precios de alquiler aumentaron un 11% durante el año pasado, un 12% en Netanya, un 10% en Holon y un 14% en Petah Tikva. Solo en Beersheva, donde hay una gran oferta de apartamentos en alquiler, los precios de alquiler se mantuvieron al mismo nivel que en abril de 2022.

«Vemos una tendencia de aumento en el alquiler promedio en los últimos dos meses», afirma la encuesta. «Las razones: en primer lugar, vemos una disminución en la oferta de apartamentos; en segundo lugar, debido a la situación económica, los compradores potenciales aplazan la compra de un apartamento y recurren al mercado de alquiler; en tercer lugar, el entorno de tipos de interés elevados crea una alternativa precio por dinero, por lo tanto, la renta sube; y finalmente, la inestabilidad política crea incertidumbre en el mercado inmobiliario también».

