El New York Times destacó a Israel como líder mundial en la vacunación contra el Covid-19

Itongadol/AJN.- El New York Times destacó el viernes que “más del 10 por ciento de la población de Israel ha recibido una primera dosis de una vacuna contra el coronavirus, una tasa que ha superado con creces al resto del mundo y ha impulsado la maltrecha imagen nacional del líder del país, Benjamín Netanyahu, en un momento crítico”.

La nota firmada por Isabel Kershner, señaló que “la campaña de Israel, que comenzó el 20 de diciembre, ha distribuido la vacuna a tres veces más de su población que la segunda nación más rápida, el pequeño reino del Golfo Pérsico de Bahréin, según cifras compiladas principalmente de fuentes del gobierno local por Our World in Data”.

“Por el contrario, menos del 1 por ciento de la población de los Estados Unidos y solo una pequeña fracción de la población en muchos países europeos recibieron una dosis de vacuna a fines de 2020, según Our World in Data, aunque China, Estados Unidos y Gran Bretaña cada uno ha distribuido más dosis en general”, afirmó el artículo titulado “How Israel Became a World Leader in Vaccinating Against Covid-19” (Cómo Israel se convirtió en un líder mundial en la vacunación contra el Covid-19).

La nota también subraya “el sistema de salud comunitario altamente digitalizado de Israel (todos los ciudadanos, por ley, deben registrarse en una de las cuatro HMO del país) y su gobierno centralizado han demostrado ser expertos en orquestar una campaña nacional de vacunación, según expertos en salud israelíes”.

“Es una historia bastante asombrosa”, dijo el profesor Ran Balicer, presidente del equipo asesor nacional de expertos que está asesorando al gobierno israelí sobre su respuesta al Covid-19.

“Con una población de nueve millones, el tamaño relativamente pequeño de Israel también ha influido”, dijo el profesor Ran Balicer, presidente del equipo asesor nacional de expertos que está asesorando al gobierno israelí sobre su respuesta al Covid-19, y quien también es el director de innovación de Clalit, la mayor de las cuatro HMO del país.

El ministro de salud, Yuli Edelstein, dijo en una entrevista el viernes que Israel había entrado en negociaciones con los fabricantes de medicamentos como un «pájaro tempranero» y que las compañías estaban interesadas en suministrar a Israel debido a la reputación de sus HMO por su eficiencia y recopilación de datos confiables.

«Estamos liderando la carrera mundial gracias a nuestros primeros preparativos», dijo.

“Los conflictos políticos internos, las instrucciones confusas y la falta de confianza pública en el gobierno dejaron a Israel aparentemente fracturado en octubre mientras el país luchaba por hacer frente a un aumento en los casos y muertes por coronavirus que, en relación con el tamaño de la población, se encontraban entre los peores en el mundo. Si bien las restricciones impuestas en el otoño redujeron la cantidad de nuevos casos de coronavirus, en las últimas semanas Israel los ha visto aumentar a más de 5.000 por día, enviando al país nuevamente a un tercer bloqueo, si bien parcial. Más de 420.000 israelíes se han infectado y 3.325 han muerto. Los funcionarios israelíes no han publicado el número exacto de dosis de vacunas que han recibido hasta ahora, o cuánto pagó por ellas, diciendo que los acuerdos son confidenciales. Pero si resulta que Israel pagó de más en comparación con otros países, dijo Edelstein, el costo aún valdría la pena incluso para reabrir la economía israelí una semana antes de lo que hubiera podido hacerlo de otra manera”, aseguró el New York Times.

El profesor Jonathan Halevy, presidente del Centro Médico Shaare Zedek en Jerusalem, dijo que llegar temprano había sido una «estrategia correcta».

Dado que Israel ha dado prioridad a los trabajadores de la salud y los ciudadanos de 60 años o más, Edelstein dijo que la mayoría de su población de alto riesgo debería recibir la segunda de dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a fines de enero. Alrededor de 150.000 israelíes se vacunan por día.

“Netanyahu, que está siendo juzgado por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, ha hecho de la campaña de vacunación una misión personal, atribuyéndose el mérito de firmar acuerdos y obtener millones de dosis de Pfizer, junto con Moderna y otras empresas”, agregó la nota.

“Con Israel encaminándose hacia otra elección en marzo, la cuarta del país en dos años, Netanyahu ha hecho de la perspectiva de una rápida salida de la crisis económica y de salud provocada por la pandemia una piedra angular de su lucha por la supervivencia política. Ha ofrecido la posibilidad de que Israel se convierta en el primer país del mundo en estar completamente vacunado”, añadió.

“Dejando a un lado los motivos políticos, el primer ministro se ha ganado elogios por sus esfuerzos incluso de algunos críticos de toda la vida, después de haber sido ampliamente acusado de manejar mal la crisis el año pasado”, destaca el periódico norteamericano.