El Monte del Templo estará cerrado el jueves para el primer día de Elul y durante Rosh Hashaná

Itongadol.- El Monte del Templo, en Jerusalem, estará cerrado a los visitantes judíos el jueves, que marca el primer día del mes hebreo de Elul e Hijri, el Año Nuevo Islámico, según las Noticias del Monte del Templo.

También se prohibirá a los judíos visitar el Monte del Templo en la víspera y el primer día de Rosh Hashaná (el Año Nuevo judío), el primer día de la fiesta de Sucot y en la fiesta de Shmini Atzeret debido a que se producen el viernes y el Shabat. Los visitantes judíos tienen prohibido visitar el sitio el viernes y el sábado durante todo el año.

Se espera que muchos judíos visiten el complejo del Monte del Templo el miércoles para marcar la víspera del primer día de Elul. Elul es visto como un momento para prepararse para Rosh Hashaná, el Día del Juicio, y Iom Kipur, el Día de la Expiación.

Los activistas del Monte del Templo han pedido al primer ministro Benjamín Netanyahu y al ministro de Seguridad Pública Amir Ohana que permitan la entrada de judíos al sitio al menos los sábados. Los judíos podían entrar en el sitio los sábados hasta hace 20 años.

El Waqf, un brazo del Ministerio de Propiedades Sagradas de Jordania, administra el sitio del Monte del Templo. Las visitas de los judíos religiosos al Monte del Templo son monitoreadas por los guardias del Waqf y la policía israelí – y todo rezo judío, incluyendo el rezo silencioso, está prohibido, según el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalem.

No se puede llevar al monte ningún objeto judío sagrado, como libros de oración o chales de oración, según el sitio web de turismo Tourist Israel.

El Monte del Templo está abierto a la entrada de los judíos de domingo a jueves desde las 7:30 a.m. hasta las 11 a.m. (10:30 a.m. en invierno) y de nuevo desde la 1:30 p.m. hasta las 2:30 p.m.