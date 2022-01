El Likud ofreció al ministro de Justicia de Israel ‘finalizar’ la carrera política del ex primer ministro Netanyahu

Itongadol.- El ministro de Justicia de Israel, Gideon Sa’ar, reveló el lunes que, durante las negociaciones de la coalición, el Likud ofreció promulgar límites retroactivos a los mandatos de los primeros ministros, lo que habría supuesto el fin de la carrera política del líder del Likud, Benjamín Netanyahu, quien fue Primer Ministro de Israel desde 1996 a 1999 y desde 2009 a 2021.

Sa’ar (del partido Nueva Esperanza) intervino en un debate en la Comisión de Derecho y Constitución de la Knesset (el parlamento israelí), sobre su proyecto de ley que limitaría el mandato de los primeros ministros a ocho años. Sa’ar dijo al comité que, a diferencia de la versión del Likud siete meses antes, su proyecto de ley no sería retroactivo para aplicarlo a Netanyahu.

El ministro de Justicia se comprometió a aprobar el nuevo proyecto de ley antes de que finalice la sesión de invierno de la Knesset, que termina el 13 de marzo.

«Prometimos este proyecto de ley a nuestros votantes, la coalición está de acuerdo con él, y queremos terminar de legislarlo rápidamente», dijo Sa’ar a la comisión. «Creo que una gran mayoría del público lo apoya».

Los diputados de la oposición criticaron el proyecto de ley y prometieron derogarlo si se convierte en ley. El diputado del Likud Amir Ohana, hombre de confianza de Netanyahu, dijo a la comisión que «nadie tiene ninguna duda de que el proyecto de ley no se habría planteado si no fuera por Netanyahu».

«Creo que el pueblo decide, incluso si ciertas personas no se creen lo suficientemente inteligentes y no les gustan sus decisiones», dijo el diputado del Likud Shlomo Karhi. «Eso es lo que ocurre en una democracia. No necesitamos ser la ‘oscuridad’ de las naciones».