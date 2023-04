El Jefe de la Dirección Nacional Cibernética de Israel afirmó que los Acuerdos de Abraham van por buen camino a pesar de las tensiones con Irán

Itongadol.- Gabi Portnoy, jefe de la Dirección Nacional Cibernética de Israel, explicó la delicada relación entre tolerancia y ciberseguridad en la conferencia «Celebrate the Faces of Israel» (Celebremos las caras de Israel) organizada ayer en la capital por The Jerusalem Post y el Museo de la Tolerancia de Jerusalem.

«Necesitamos mucha tolerancia hoy en día en el mundo. En ciberseguridad, no tenemos ninguna», expresó Portnoy

Portnoy señaló que la Counter Ransomware Initiative, una red de 37 países que colaboran para contrarrestar juntos la ciberguerra, es un soplo de aire fresco muy necesario dentro del típicamente intolerante espacio de la ciberseguridad.

«Es algo bueno que estemos haciendo juntos y, para mí, es tolerancia», aseguró.

El jefe de la Dirección Nacional Cibernética agregó que los Acuerdos de Abraham, otro aspecto clave de la tolerancia internacional, según él, también van por buen camino, a pesar de las actuales tensiones cibernéticas espoleadas por Irán.

«Creo que es una relación importante y la abrazaremos todo lo que podamos. Piensen en el tipo de ciberdefensa que estamos construyendo contra nuestros enemigos cuando trabajamos juntos», destacó Portnoy.

En una mesa redonda posterior, Orit Tatarsky, directora del Centro de Desarrollo de Capacidades de la Dirección Cibernética, remarcó la importancia de que los niños mejoren sus conocimientos cibernéticos desde una edad temprana.

«Actualmente estamos elaborando un plan estratégico nacional para el desarrollo de capacidades, junto con la igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión», afirmó Tatarsky, mencionando varios principios que guían a la organización en sus esfuerzos.

«El primero es que nos centramos en los grupos infrarrepresentados. Observamos que esto dio lugar a un gran éxito, y básicamente queremos ampliarlo. El segundo principio es que creemos que la continuidad educativa es un factor clave para tener éxito a la hora de conseguir un empleo significativo y movilidad social. Así que tenemos que empezar pronto en el primer ciclo de secundaria y dar a los niños experiencia y exposición», añadió Tatarsky.

Por otro lado, Sagy Bar, Director General del Centro de Educación Cibernética de la Fundación Rashi, se refirió al éxito del reciente programa de educación cibernética Machshim, que generó la contribución de la periferia de Israel dentro de los sectores tecnológico y cibernético de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), lo que a su vez conduce a su capacidad para integrarse en la industria de alta tecnología de la nación.

«Hace 13 años, sólo el 3% de los soldados cibernéticos y tecnológicos de las IDF procedían de la periferia de Israel. Pensamos ‘eso no está bien’, así que intentamos romper la conexión entre el código postal de los chicos y su futuro. 13 años después hay más de 3.000 graduados, el 65% de los cuales son aceptados cada año en unidades tecnológicas y cibernéticas de las IDF. Y ese 3% que mencioné creció hasta el 5% de las unidades cibernéticas procedentes de la periferia en la actualidad. Machshim demostró que ofrecer una oportunidad [de aprender] puede cambiar la realidad radicalmente», concluyó Bar.