El fondo de cobertura israelí informa de un «maremoto» de ventas de activos de shekel

Itongadol.- Sphera Strategy Management, uno de los mayores gestores de fondos de cobertura de Israel, ha escrito a sus inversores afirmando que el periodo reciente ha sido «difícil» y que «en el último mes la legislación sobre el sistema jurídico ha pasado de ser un acontecimiento con pocas probabilidades de afectar al mercado local a un acontecimiento con muchas probabilidades de tener consecuencias materiales para la economía local y para la vida».

El bufete fue fundado en 2004 por tres socios: Israel Mor, Doron Breen y Ron Senator. El consejero delegado de la empresa es Amir Levi. Sphera gestiona más de 1.500 millones de dólares en siete fondos de alto riesgo. Sus inversores son en su mayoría instituciones financieras e inversores cualificados con un capital líquido de más de 8 millones de NIS. En lugar de la habitual carta trimestral en la que se informa a los inversores sobre los rendimientos de los fondos, Sphera escribió a sus inversores a principios de marzo describiendo la evolución reciente de la economía israelí.

En la carta, los gestores de fondos de la empresa describen el mes de febrero como caracterizado por un «creciente maremoto» de «ventas de activos de riesgo denominados en shekel de todo tipo», lo que provocó una caída de los precios de las acciones y bonos locales.

Según los gestores de la empresa, este maremoto provocó una caída especialmente acusada de los bonos del Estado a largo plazo. En febrero cayeron un 10,5%, «uno de los descensos mensuales más pronunciados de la última década», afirma la carta.

«Este descenso», prosigue la carta, «llevó a una revalorización agresiva de los activos en shekel locales, desde promociones inmobiliarias locales, independientemente de los modelos de negocio de las empresas, hasta inmuebles que producen rentas y empresas de otros sectores ajenos a la actividad en el mercado local.»

La carta de Sphera dice que parte de sus oportunidades de inversión surgen de lo que podría resultar ser «una sobrerreacción extrema a los acontecimientos, y «otra parte, no menos importante, comprende acciones de empresas cuya actividad empresarial no coincide con el mercado local y, por supuesto, no se ve afectada por los movimientos legislativos que tienen lugar en Israel.»

Por lo tanto, a pesar de las fuertes caídas, la firma cree que las empresas golpeadas sin tener en cuenta el impacto en ellas de los acontecimientos políticos en Israel «podrían, a medio plazo, corregir la distorsión de precios que se ha creado» o, en otras palabras, volver a dispararse.

«Febrero nos planteó varios dilemas de cara al futuro», dijo Sphera a sus inversores. «¿Cuántos de nosotros venderíamos ahora la vivienda que poseemos tras una caída del precio del 20-25%?». La carta muestra un gráfico de la cotización de Mivne Real Estate, una de las participaciones de Sphera desde hace tiempo. En enero-febrero de 2023 cayó un 16%, mientras que el índice Tel Aviv 125 cayó sólo un 4%.

«Sabemos que, aunque a veces es difícil asimilar la nueva realidad que se nos impone a todos, es importante recordar en el evento actual que la naturaleza de las tormentas económicas es que tienden a amainar y estabilizarse».

Por ello, Sphera ha decidido diversificar su cartera y ampliar su exposición a más empresas exportadoras y que operan a escala internacional, al tiempo que «aprovecha las oportunidades de inversión en empresas locales sanas y de alta calidad que se han visto duramente afectadas en el último mes y que se corregirán cuando amaine la tormenta.»

La carta señala que el Sphera Master Fund ha dado un rendimiento del 526,2% desde su fundación hace 20 años, mientras que el índice Tel Aviv 125 ha subido un 224,1% bruto en el mismo periodo.

Fuentes informan a «Globes» de que los diversos fondos de Sphera superaron a sus índices de referencia en enero-febrero. El Sphera Global Healthcare Fund subió un 0,15%, mientras que el NYSE Arca Pharmaceutical Index (DRG) cayó un 7%; el Sphera Biotech Fund subió un 10,9% frente a un descenso del 0,7% en el SPDR S&P Biotech ETF (XBI); el Sphera Tech Fund subió un 3. El Sphera Tech Fund subió un 3,9%, mientras que el BlueStar Israel Global Technology Index (BGTH) subió un 0,4%; y el Sphera Small-Cap Fund, que invierte en valores de pequeña capitalización de Tel Aviv, cayó un 2,5%, mientras que el Tel Aviv Stock Exchange SME 60 Index bajó un 11,8%.

En respuesta a las preguntas de «Globes», Sphera Strategy Management declaró: «La empresa cuenta con uno de los equipos más veteranos y experimentados del sector, y no nos cabe duda de que su excelente rendimiento continuará». Sphera es la cuna de los principales fondos de Israel, como demuestra el hecho de que cuatro de nuestros cinco fondos principales hayan superado a sus índices de referencia en lo que va de año. Estamos seguros de que seguiremos ofreciendo a nuestros inversores, que depositan su confianza en nosotros, buenos resultados también en el futuro.»