El ejército israelí advierte que usará una “fuerza sin precedentes” en Gaza mientras unas 480.000 personas abandonaron la ciudad

Itongadol/Agencia AJN.- El ejército israelí advirtió hoy que operará con una “fuerza sin precedentes” en la ciudad de Gaza e instó a los residentes a huir hacia el sur de la Franja, mientras intensifica su ofensiva terrestre contra el mayor centro urbano del territorio.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que las tropas ampliaron sus operaciones en la Ciudad de Gaza y, el último día, abatieron a más de 10 agentes y dirigieron ataques contra infraestructura terrorista.

En el sur de la Franja, el ejército informó que las tropas que operaban en Khan Younis y Rafah mataron a varios agentes terroristas y demolieron docenas de sitios utilizados por Hamás.

Las autoridades sanitarias locales, controladas por Hamás, informaron que al menos 22 personas murieron en toda la Franja en ataques israelíes. Las cifras de víctimas no pudieron verificarse de forma independiente y no diferenciaron entre combatientes y civiles.

Mientras las tropas intensificaban la ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza, el ejército anunció el cierre, tal como estaba previsto, de la carretera Saladino, una segunda ruta de evacuación temporal para los residentes de la Ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja. Los palestinos que evacuen la Ciudad de Gaza ahora solo pueden hacerlo a través de la carretera costera de Rashid.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán actuando con una fuerza enorme y sin precedentes contra Hamás y las demás organizaciones terroristas”, declaró el portavoz militar en árabe. “Por su seguridad, aprovechen la oportunidad y únanse a los cientos de miles de residentes de la ciudad de Gaza que se han trasladado al sur, a la zona humanitaria, y no permitan que Hamás los utilice como escudos humanos”.

El ejército declaró el viernes que estimaba que 480.000 residentes de la ciudad de Gaza habían huido desde finales de agosto.

Se estimaba que alrededor de un millón de palestinos residían en la ciudad de Gaza antes de que las FDI lanzaran una gran ofensiva contra Hamás en la zona.

Antes de la ofensiva, las FDI ordenaron a los palestinos de todas las zonas de la ciudad de Gaza que evacuaran inmediatamente a una zona humanitaria designada por Israel en el sur de la Franja.