DAIA y la Organización Sionista Mundial alertaron sobre el avance del antisemitismo

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas volvió a poner de manifiesto su preocupación por el crecimiento de los actos de discriminación en Argentina y el mundo.

La Dra. Raheli Baratz, jefa del departamento para la lucha contra el antisemitismo y el fortalecimiento de la resiliencia de la Organización Sionista Mundial, fue la principal oradora en el auditorio de la UCEMA.

Durante su exposición, Baratz advirtió que “el antisemitismo es como una pandemia”. La necesidad de entender que la discriminación no es un problema exclusivo de comunidad judía fue uno de los ejes centrales de su exposición.

La especialista también hizo hincapié en la amenaza global del extremismo violento y del odio, al señalar que: “El terrorismo viene por todos”. Sus palabras buscaron destacar la necesidad de un abordaje integral y conjunto frente a estas problemáticas.

Además del presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, participaron del evento el Embajador del Estado de Israel en Argentina, Eyal Sela; la diputada nacional y fundadora del Foro Argentina contra la Discriminación Sabrina Ajmechet; el Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina; y la representante especial ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, Fabiana Loguzzo, entro otros.

La conferencia formó parte de las acciones de la DAIA en el marco de su 90º aniversario.

La Asociación sigue firme en su objetivo de generar conciencia, promover la educación y fortalecer el compromiso de la sociedad contra el antisemitismo y toda forma de discriminación.