El 90 por ciento de los residentes anteriores al 7 de octubre regresaron a la zona fronteriza de Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- El 90 por ciento de los residentes que vivían en las comunidades fronterizas de Gaza antes del ataque liderado por Hamás hace casi dos años ya regresaron a sus hogares, según reveló el miércoles la agencia gubernamental responsable de la rehabilitación de la región.

Además, más de 2.500 israelíes se mudaron a la zona.

Entre los recién llegados, más de 50 familias de todo Israel se han inscrito para vivir en las 13 comunidades más afectadas por el ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por terroristas que mataron a unas 1.200 personas y llevaron a 251 rehenes a la Franja de Gaza.

Estas 13 comunidades incluyen Kerem Shalom, donde el 88 por ciento de los residentes anteriores al 7 de octubre ha regresado y han llegado seis nuevas familias. Las cifras correspondientes para algunas de las otras comunidades son: 90 por ciento y seis nuevas familias en Sufa; 82 por ciento y ocho en Nir Yitzhak; 90 por ciento y una en Nirim; 90 por ciento y cinco en Ein Hashlosha; 95 por ciento y diez en Re’im; 83 por ciento y 12 en Netiv Ha’asara; y el 33 por ciento y cuatro en Nahal Oz, donde los residentes comenzaron a regresar el 1° de septiembre.

Según el informe, de los 17.500 millones de NIS (5.250 millones de dólares) que el Estado ha asignado para rehabilitar la región fronteriza de Gaza durante un período de cinco años, ya se gastaron alrededor de 7.900 millones de NIS (2.400 millones de dólares), y se han destinado otros 525 millones de NIS (157 millones de dólares) para el año en curso a proyectos destinados a fomentar el retorno de los residentes.

Los miembros de las cinco comunidades más afectadas aún se encuentran en alojamientos temporales, mientras se reparan y rehabilitan sus kibutzim. Se espera que las obras concluyan en noviembre en Kissufim, en marzo del próximo año en Holit, en julio en Kfar Aza y en agosto en Beeri. No se ha fijado una fecha para el regreso a casa de los residentes de Nir Oz, quienes acordaron un paquete financiero con el Estado en abril.

Para apoyar la educación, se han asignado 500 millones de NIS (150 millones de dólares) para el presente año escolar, lo que representa una inversión de 13.500 shekels (poco más de 4.000 dólares) por alumno. Esto, según el informe, permite clases más pequeñas y programas adicionales de resiliencia y apoyo emocional.