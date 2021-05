EE.UU.: Director del Mossad se reunió con Biden en la Casa Blanca

AJN/Itongadol.- El director del Mossad, Yossi Cohen, y el asesor de seguridad nacional, Meir Ben-Shabbat, estuvieron en Washington la semana pasada para discutir las amenazas estratégicas regionales, así como los peligros de revivir el acuerdo con Irán.

Israel se ha opuesto a la reactivación del acuerdo con Irán y cree que la continuación de las paralizantes sanciones estadounidenses que impuso la administración Trump es el mejor método para evitar que Teherán produzca armas nucleares.

Según la estación de noticias del Canal 12 de Israel, Cohen se reunió con Biden en la Casa Blanca el viernes. El primer ministro Benjamín Netanyahu habló con él antes de la reunión. También estuvieron presentes miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo a los periodistas en Washington el jueves que Estados Unidos ha «actualizado a nuestros homólogos israelíes antes de cada ronda de negociaciones, después de cada ronda de negociaciones, y también hemos estado consultando con ellos durante estas negociaciones».

Confirmó que una delegación de funcionarios estadounidenses se dirigirá a Medio Oriente esta semana para hablar con los aliados de Estados Unidos. «Una delegación interinstitucional de alto nivel viajará durante la próxima semana para discutir una serie de asuntos importantes relacionados con la seguridad nacional de Estados Unidos y los esfuerzos en curso para reducir las tensiones en el Medio Oriente», dijo Price.

«Supongo que me apresuraría a agregar que esta delegación no se centra en ningún tema en particular, ciertamente no se centra solo en Irán y cualquier cosa que pueda emanar de las discusiones en curso en Viena».

«El régimen iraní sólo se comprometerá si se enfrenta a una presión decidida para hacerlo», dijo un funcionario israelí a The Jerusalem Post el sábado por la noche. «Por supuesto que quieren que se levanten las sanciones, y si eso sucede prematuramente, la influencia para que los iraníes desmantelen su infraestructura nuclear se perderá».

Mientras se llevan a cabo conversaciones en Viena para que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo de 2015 que limita el programa nuclear de Irán, un ministro israelí advierte que un mal acuerdo podría encender la región.

«Un mal acuerdo enviará a la región a una guerra en espiral», dijo el ministro de Inteligencia, Eli Cohen.

Cohen, miembro del partido Likud del primer ministro Netanyahu, dice que los negociadores deben considerar las implicaciones a largo plazo de cualquier acuerdo y no solo centrarse en los beneficios a corto plazo.

“Israel no permitirá que Irán obtenga armas nucleares. Irán no tiene inmunidad en ningún lugar. Nuestros aviones pueden llegar a cualquier parte del Medio Oriente, y ciertamente a Irán ”, dice.

Cohen también pide a las potencias mundiales que obliguen a Irán a dejar de «desestabilizar a otros países» y de financiar grupos armados de poder.

Biden ha dicho que está dispuesto a revertir la decisión de su predecesor, Donald Trump, de retirarse del histórico acuerdo de 2015, negociado para garantizar que Irán no desarrollara un programa nuclear militar, pero la Casa Blanca ha insistido en que primero Irán vuelva a cumplirlo. Teherán exige que Estados Unidos levante primero las sanciones, lo que pone a las partes en un punto muerto.

Israel se opone firmemente a que Estados Unidos vuelva a cumplir el acuerdo nuclear, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto.

El primer ministro Benjamín Netanyahu advirtió el miércoles que Israel no se someterá a un pacto revitalizado entre las potencias mundiales e Irán, declarando que el Estado judío está obligado a defenderse de quienes pretenden destruirlo.

Desde que Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo con Irán en 2018, volviendo a imponer sanciones a Teherán, las partes restantes han estado luchando por salvar el acuerdo.

Irán ha estado violando constantemente las restricciones del acuerdo, incluyendo la cantidad de uranio enriquecido que puede almacenar y la pureza a la que puede enriquecerlo.