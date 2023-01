Dos empresas retiran fondos de Israel en respuesta a la reforma judicial

Itongadol.- Dos nuevas empresas israelíes anunciaron el jueves que retirarían sus fondos de Israel el jueves debido a la reforma judicial impulsada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Eynat Guez, CEO de Papaya Global, anunció el retiro de los fondos de su empresa de Europa. Más tarde el jueves, Disruptive Technologies Venture Capital se unió a la compañía de software de nómina.

«Tras las declaraciones del primer ministro [Benjamin] Netanyahu de que está decidido a aprobar reformas que dañarán la democracia y la economía, tomamos una decisión comercial en Papaya Global para retirar todos los fondos de la compañía de Israel», tuiteó el cofundador de Papaya Global y CEO Eynat Guez. “En la reforma emergente, no hay certeza de que podamos realizar actividades económicas internacionales desde Israel. Este es un paso comercial doloroso pero necesario”.

Todavía no está claro qué acciones exactas pretende tomar la compañía.

Papaya Global permite a las empresas realizar la nómina de toda su fuerza laboral global en una sola plataforma. En agosto, Papaya Global fue incluida en la lista Forbes Cloud100 por segundo año consecutivo.

Los 700 clientes de la empresa incluyen a Microsoft, Toyota y General Dynamics, según Forbes. La compañía fue valorada en $ 3.7 mil millones en 2021.

Los fondos de capital de riesgo Disruptive and Disruptive AI fundados por Tal Barnoach también decidieron el jueves retirar sus fondos de Israel, según Calcalist . Los fondos manejan $250 millones.

Barnoach le dijo a Calcalist que «suponiendo que ocurra la reforma, que es un golpe legal, se creará inestabilidad económica en el Estado de Israel, cuando en la práctica habrá una autoridad que hará lo que quiera, incluidas correcciones y cambios en los impuestos y la forma en que funcionan las empresas. Las economías se basan en la estabilidad. Ahora estoy en Londres, me reuní con mis inversores y están muy preocupados. Dicen que si se aprueba la reforma, no les queda claro si seguirán invirtiendo en Israel y pueden tener que hacer un cambio porque no quieren estar a merced de una autoridad».

Barnoach explicó que en la próxima convocatoria de capital, los fondos se depositarán en un banco en el extranjero y no en Israel. “El mensaje aquí es que la actividad bancaria en Israel también se verá afectada y esto es lo que no entienden, que los próximos en verse afectados serán los ciudadanos de Israel y menos dinero para las personas que lo necesitan”.