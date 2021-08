COVID: El gabinete israelí aprueba nuevas restricciones y considera una nueva cuarentena

ItonGadol.- El gabinete del coronavirus aprobó nuevas restricciones el martes por la noche, ya que altos miembros del gobierno admitieron que un cierre en septiembre ya no es una posibilidad remota.

A partir del 20 de agosto, el sistema completo de pases verdes volverá a estar en funcionamiento. A partir del domingo, las máscaras serán obligatorias en todas las reuniones al aire libre y también se exigirá que se aísle a un padre vacunado / recuperado que cuide a un niño en cuarentena menor de 12 años.

Además, las oficinas gubernamentales trabajarán con solo el 50% de su fuerza laboral en persona, y se alentará al sector privado a hacer lo mismo.

Además, se formularán criterios más estrictos para colocar a los países bajo prohibición de viaje o advertencia de viaje, dejando un grupo muy limitado de naciones para que los israelíes visiten libremente sin la necesidad de ponerse en cuarentena a su regreso, independientemente de su estado de inmunización.

«La epidemia del Delta es extremadamente contagiosa y se está extendiendo por todo el mundo», dijo el primer ministro Naftali Bennett. “Evite las multitudes y vacúnese ahora. De lo contrario, no habrá más remedio que imponer restricciones más severas, incluido un cierre «.

“Necesitamos preparar al público y la opinión pública para un cierre en septiembre, que es un mes en el que el daño económico será menor, y acelerar el esfuerzo de inmunización para tratar de prevenirlo”, dijo también el ministro de Defensa, Benny Gantz, en referencia a el período de las fiestas judías.

Actualmente, el esquema del pase verde, que otorga acceso a lugares y actividades solo a personas que están completamente vacunadas, recuperadas o que se sometieron a una prueba de coronavirus en las 72 horas anteriores, se aplica solo a reuniones con más de 100 personas. El sistema completo se aplicará a varias actividades independientemente del número de participantes.

Además, se canceló la exención actual para niños menores de 12 años.

El lunes, el país registró más de 3.800 casos nuevos en las 24 horas anteriores, con un 3,78% de las 113.723 pruebas que arrojaron un resultado positivo. Ambos números marcan el más alto desde principios de marzo.

Con las 10 personas que murieron el domingo y otras siete el lunes, el país registró el mayor número de muertos en 48 horas en cuatro meses.

El número de pacientes graves se situó en 221, nueve más que el día anterior y 66 más que el martes pasado. Los expertos advierten que el número se ha duplicado cada 10 días.

También el martes, Gantz anunció que se llamará a 1.000 reservistas adicionales para apoyar las actividades del ministerio relacionadas con la pandemia. Los soldados se emplean para varias actividades logísticas.

Además, se contratará a 500 médicos para ayudar en los esfuerzos de vacunación del Ministerio de Salud.

La campaña para vacunar a los mayores de 60 años con una tercera inyección continúa a toda velocidad. Unos 142.000 ya lo habían recibido hasta el martes por la tarde.

Los dos proveedores de atención médica más importantes, Clalit y Maccabi, anunciaron que otros 180.000 y 125.000 de sus miembros habían reservado una cita.

“Todo el mundo debería saber que casi 9 de cada 10 pacientes graves tienen más de 60 años”, dijo Bennett mientras acompañaba a su madre, Mirna, a vacunarse el martes por la mañana. «La tercera vacuna, simplemente ‘recarga’ las defensas del cuerpo y nos permite salvar vidas».

«Habría venido incluso si él no fuera el primer ministro, porque creo que es realmente importante para todos nosotros», dijo Mirna. “Los hombres y mujeres mayores lo están haciendo, pero me preocupan los jóvenes que no recibieron la primera vacuna. Quiero estar con mi hijo en Rosh Hashaná y en la boda de mi nieto en octubre. No quiero otro encierro «.