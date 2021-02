Coronavirus y vacunas: experto israelí despeja dudas sobre fake news

Itongadol.- El tiempo que corrió desde iniciada la campaña masiva de vacunación y los ciudadanos que fueron inoculados no logran, al menos así parece, reducir la difusión de fake news sobre la vacuna contra el coronavirus en las redes sociales principalmente, pero también en medios de comunicación.

Preguntas y datos falsos corren por las Internet, al que todos tienen acceso y para despejar dudas la televisión estatal israelí (KAN) dialogó con el doctor Uri Lerner, director de la Asociación Midat, una asociación sin fines de lucro comprometida con el avance de la salud pública en las áreas de atención médica y medicina preventiva.

Efectos adversos

Una de las preguntas centrales es sobre los efectos secundarios. En las redes se puede encontrar informes de acá-por Israel- hasta de Wuhan- la ciudad china donde se originó el último coronavirus- sobre efectos que persisten por largo tiempo. Y sí, hay efectos secundarios,y como en toda vacuna pueden durar hasta dos semanas después de administrada la primera dosis, pero no es algo grave.

Las vacunas contra el coronavirus fueron desarrolladas rápidamente, pero no acortaron camino, trabajaron según las regulaciones, y no encontraron efectos adversos graves o inusuales. Si no se sienten bien, consulten al médico. No es seguro que tenga que ver con la vacuna, y en caso de que sí debe haber un seguimiento.

En las últimas semanas apareció una nueva afirmación. Que la vacuna causa un colapso general en el sistema debido a un fenómeno llamado ADE, que es un caso raro en el que en lugar de atacar al virus, los anticuerpos producidos por el cuerpo se adhieren a él y aumentan el peligro, pero, la vacuna contra el coronavirus no causa este efecto ¿Cómo lo sabemos? lo observamos, más de cien millones se vacunaron y no se detectó en ni siquiera un solo caso.

¿Por qué deberíamos confiar en las farmacéuticas?

Hay gente que se preguntó por qué debería confiar en las farmacéuticas. Aseguran que ocultan información, y que incluso el CEO de Pfizer no se vacunó.

El sistema de control y desarrollo de medicamentos y vacunas en Estados Unidos y Europa es muy estricto. Y las farmacéuticas, por el interés público y el gran temor, fueron muy transparentes en este proceso. No les conviene a las compañías ocultar información. El daño a la confiabilidad representará un golpe económico. Y el CEO de Pfizer, simplemente está esperando su turno, de acuerdo con la prioridad estipulada para la inoculación de la población.

¿Cuál es la gracia de vacunarse si uno sigue contangiando y puede contagiarse de la enfermedad?

Los ensayos con las vacunas chequearon si éstas previenen la enfermedad, no infecciones, y esto lo hacen. Sin embargo, de datos recibidos hay evidencia preliminar de que la vacuna conduce a una disminución y contagios. Aun se debe ser cauteloso, pero en grandes términos, el hecho de reducir el riesgo de una morbilidad grave, es una buena razón para vacunarse.

Preguntas hay muchas, así como respuestas. Lo que se debe hacer es acudir a fuentes profesionales cualificadas