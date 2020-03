Coronavirus. Todo Israel permanecerá en cuarentena durante los próximos siete días

Iton Gadol.- El primer ministro Benjamín Netanyahu se dirigió a la población israelí el jueves y dijo que está preparado para firmar las directrices indicadas por el Ministerio de Salud en “órdenes de emergencia”, que efectivamente pondrán a los israelíes bajo cuarentena domiciliaria durante siete días. El bloqueo se reforzará y se aplicará mediante reglamentos de emergencia, estableciendo una lista de razones aceptadas para dejar el hogar.

Netanyahu dijo que “el gobierno aprobará esta noche las regulaciones de emergencia para limitar el movimiento”. Además, sostuvo que la directiva de permanecer en los hogares “no es una petición, no es una recomendación, sino un requisito vinculante que se hará cumplir”. El propósito de estas instrucciones es “asegurar que pocas personas se infecten e infecten a otros”.

“Este es un paso distinto a todos los que se han dado desde la fundación del Estado de Israel”, dijo Netanyahu, añadiendo que Israel nunca se ha enfrentado a nada parecido al coronavirus. Además, pidió al público que no explotara la opción de salir de la casa para comprar comestibles y subrayó que la cooperación del público es vital para mantener a raya el brote de COVID-19.

El Primer Ministro Netanyahu dice que las normas reforzadas tienen como objetivo “salvar muchas vidas” y “si alguien piensa que estoy exagerando, miren las imágenes de lo que está pasando en España e Italia” donde “los equipos están apilando los muertos en vehículos especiales”. “Eso no debe suceder aquí. Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que no suceda. Todo el mundo debe quedarse en casa a menos que su trabajo se considere oficialmente vital”, añadió.

“Se puede salir a comprar comida y medicinas, y para el tratamiento médico y otras excepciones”, afirmó. “Si salen, no se reúnan, mantengan la higiene y guarden la distancia mínima de 2 metros entre sí”.

En cuanto a la posible escasez de instrumental médico en los hospitales israelíes, Netanyahu dijo que “el mundo entero carece de equipo médico de protección. Además, aseguró que aspira a alcanzar 3.000 pruebas diarias para el domingo, y 5.000 la semana siguiente: “Esto pondrá a Israel entre los países líderes del mundo”.

No hubo detalles inmediatos sobre cuál sería el castigo para los infractores, aunque varios informes anteriores dijeron que serían multas. “Todos ustedes son guerreros en la lucha contra el coronavirus”, le dice Netanyahu a la nación. “No digan que esto no me va a pasar a mí, porque si no actúan correctamente, les pasará a ustedes. No digas que estarás bien, porque si no actúas correctamente, no estarás bien.”