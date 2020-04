Coronavirus / Reporte diario desde Israel: “Esta plaga no tiene religión ni nacionalidad”

ItonGadol/Agencia AJN (Especial desde Jerusalem).- En el reporte diario para la Agencia AJN, el israelí de origen argentino Jorge Diener, director adjunto de Hadassah Internacional, destacó un mensaje de esperanza, debido a que Hadassah es un hospital con un ámbito interconfesional, donde trabajan a la par médicos palestinos, cristianos y judíos, conviviendo perfectamente.

Dejando de lado noticias negativas, como que en Jerusalem, en los últimos tres días, se duplicó el número de pacientes con coronavirus, Diener resaltó: “En todo drama, como el que está viviendo el mundo, hay héroes, la mayoría anónimos. Enfermeros, médicas, personal que trabaja día y noche para que podamos pasar esta crisis de la mejor forma posible”.

“Entre esos héroes están las enfermeras de Hadassah que hoy vi directamente trabajando contra reloj para poder construir la próxima unidad de terapia intensiva, para los cientos de casos que están llegando al hospital”, afirmó.

“Quiero hablar del mensaje que compartió el Dr. Ahmad Naama, doctor árabe de Jerusalem, que le envió un mensaje al mundo diciendo desde adentro de la emergencia de Hadassah que esta guerra nos pertenece a todos. Árabes, judíos, cristianos, religiosos, en Israel y en el mundo. Esta plaga no tiene una raíz, un origen o una nacionalidad. A través de las máscaras, no chequean cuál es la creencia que la gente tiene. Ataca a todos. Y todos son esos mismos que están para luchar. En Hadassah somos árabes, judíos, religiosos, seculares, y tratamos a todos, porque el virus no distingue lenguajes y costumbres”, concluyó.