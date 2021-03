Coronavirus. Israel vuelve a tener espectáculos con público de hasta 5 mil personas

Itongadol.- El Gobierno de Israel autorizó los espectáculos deportivos y culturales con público. Desde este viernes, hasta cinco mil personas podrán ingresar a estadios deportivos y tres mil en teatros o salas cerradas donde se ofrezcan eventos culturales.

En este contexto, los hinchas del Maccabi Tel Aviv agotaron las entradas para el primer partido en cuestión de horas. La venta de entradas fue posible para los suscriptores de la temporada 2019/20 del portal «Lean», y comenzó a las 21.30 de ayer (hora local) y en solo una hora fueron vendidos todos los tickets. Las entradas se vendieron por 110 shekels (33 dólares).

En salones de hasta cinco mil asientos, la ocupación aumentará a 75%, y no más de mil. En complejos más grandes será de hasta el 30% y no más de tres mil personas. En esta etapa no se venderán comidas y los asistentes deberán permanecer sentados.

En estadios o espacios abiertos en los que hay menos de diez mil asientos, se permitirá una ocupación del 50% y no más de tres mil personas.

En lugares con más de diez mil asientos podrán ingresar hasta cinco mil asistentes, y no más del 30%. En los eventos en que las personas permanecerán paradas y/o se permita la venta de alimentos se permitirá el ingreso del 50% de la capacidad, y no se deberá superar los 500 personas de público en espacios abiertos o 300 en cerrados.

Israel se encuentra actualmente en un plan de vuelta a la normalidad y lleva a cabo una campaña de vacunación que ya alcanzó la mitad de la población.

Esta mañana el Ministerio de Salud publicó su nuevo reporte por el coronavirus en el país y anunció que el ritmo reproductivo de la enfermedad continúa bajando y se sitúa en 0.66.

La tasa de positividad también sigue descendiendo y solo el 1.9% (1.225) israelíes fueron diagnosticados con coronavirus sobre un total de 65.312 tests.

Desde iniciada la pandemia 826.217, de los cuales 21.143 cursan la enfermedad actualmente. 558 son pacientes de gravedad, de los cuales 206 están con respirador artificial. Fallecieron 6.071 personas por Covid-19.

Más de 5.15 millones de israelíes recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer contra la enfermedad, en tanto que 4.48 millones ambas necesarias para adquirir inmunidad.