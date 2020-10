Coronavirus/Israel. Un cauteloso Netanyahu se resiste a la presión de suavizar las restricciones

Itongadol/Agencia AJN.- Los ministros del gabinete se disponen a debatir la próxima etapa del cierre del coronavirus este lunes, y muchos altos funcionarios piden que se suavicen las restricciones a medida que la tasa de infección parece estabilizarse.

Los funcionarios de salud han expresado en los últimos días un «optimismo cauteloso» en cuanto a que la curva de infección ha comenzado a aplanarse, tras varios días de disminución del número de portadores confirmados diariamente y una caída de la «tasa de positividad», el porcentaje de pruebas de virus que dan positivo.

El ministro de Finanzas Israel Katz, el ministro de Economía Amir Peretz y el ministro de Ciencia Izhar Shai, según se informa, apoyan la reapertura de muchos negocios, así como la apertura de centros preescolares para que los padres de niños pequeños puedan ir a trabajar.

En un vídeo publicado en redes sociales el domingo, el primer ministro Benjamín Netanyahu se opuso a la presión de reabrir rápidamente.

PM Netanyahu: "Citizens of Israel, happy holiday. Like you, I celebrated Sukkot a little differently; this is a Sukkot without guests. I know, it is different but I ask from everyone – ultra-orthodox and secular alike – to maintain the directives."

More >https://t.co/p009WibJuT pic.twitter.com/9DRCTulpmx

— PM of Israel (@IsraeliPM) October 4, 2020