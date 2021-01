Coronavirus. Israel tendría un 70 por ciento de inmunidad entre marzo y abril

Itongadol/AJN.- Si las vacunas que están planificadas se reciben a tiempo, Israel logrará la cifra histórica de inmunidad antes que cualquier otro país del mundo. Además, se prevé que pronto serán aprobadas las vacunas de Moderna y AstraZeneca, mientras que para mediados de año se espera la vacuna israelí.

Israel tiene la expectativa de alcanzar un 60 o 70 por ciento de inmunidad contra el coronavirus entre marzo y abril, en la medida que las vacunas que están planificadas se reciban a tiempo.

La masiva campaña de vacunación contra el coronavirus que se desarrolla en Israel es el resultado de décadas de construcción de un modelo de salud que le permite al país llegar a este momento de manera organizada, para implementar esta logística compleja.

En una entrevista con Radio Con Vos de la Argentina, el director de Hadassah Internacional, Jorge Diener, resaltó la posibilidad de organizar «en una forma muy rápida» el plan de vacunación que en principio incluyó al personal de salud y a la población en riesgo con enfermedades crónicas.

«Lo que estamos viviendo es algo que nos da mucha esperanza porque ya llegamos a un 11 por ciento de la población y al ritmo que vamos podemos ver la luz al final del túnel en un período relativamente corto. Entre marzo y abril tenemos la expectativa de estar en un 60 o 70 por ciento de inmunidad, en la medida que tengamos todas la vacunas que están planificadas recibir a tiempo, lo que es algo histórico», subrayó el director de Hadassah Internacional en la entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum.

No obstante, Diener aclaró que «no hay un milagro» en el proceso de vacunación sino que «es el resultado de que Israel construyó durante muchas décadas un sistema de salud pública que permite dar respuesta de una forma centralizada en las decisiones, pero descentralizada en la logística y la operación en el sistema de salud».

Al describir el sistema de salud israelí, explicó que Hadassah es un hospital independiente que da servicio a la salud pública», pero también da «servicios a las cuatro obras sociales que son administradoras del seguro público único».

En Israel existen seguros de medicina privada que lo que hacen es dar algún tipo de servicio de turnos, pero es un sistema marginal y no esencial. El sistema de salud funciona para que todo el mundo pueda tener acceso a una medicina del primer mundo con sólo pagar la contribución que sale de su ingreso, que es relativamente baja, ya que representa el 4 por ciento del ingreso.

Asimismo, Diener indicó que el sistema de salud israelí «tiene un nivel de atención y un nivel de tecnología que no tiene que envidiar al mejor hospital privado de la Argentina, de Estados Unidos o de Europa».

«En una situación de pandemia donde hace falta una vacunación masiva estamos hablando de un resultado increíble que se puede lograr cuando un gobierno decide distribuir en todos los puntos según criterios muy claros. Se llega muy rápido. Lo más importante y lo que nos da más esperanza es que hacia principios o mediados de febrero, que es dentro de muy poco tiempo, tengamos a la población de riesgo vacunada», remarcó en otro tramo de la entrevista.

Aquellas personas que reciben las dos dosis de la vacuna, después de una semana, van a recibir en Israel un pasaporte interno, porque todavía no hay acuerdos internacionales, que le va a permitir tener acceso a una serie de actividades que el que no esté vacunado todavía no va a poder hacer.

Diener precisó que la persona vacunada «no se enferma pero sí puede contagiar». «Lo que todavía va a ser difícil es reducir todas las medidas preventivas como el uso del barbijo y la distancia de un metro por más que esté vacunado», advirtió.

«Una vez que lleguemos al 60 o 70 por ciento de gente vacunada prevemos que las medidas que se van a tomar van a ser diferente», sostuvo.

Al respecto indicó que luego entra en juego «la dinámica del virus porque estamos hablando de un virus que tiene mutaciones importantes no solo superficiales, que son las más comunes». «Estamos hablando de la mutación que vimos en Gran Bretaña y que está en Sudáfrica, que son mutaciones que se están estudiando. En Hadassah tenemos el centro de genómica que es el más importante de Medio Oriente, donde se analiza el riesgo de la mutación británica que se sabe que tiene un porcentaje de infección, una agresividad de infección mucho más alta que la versión anterior», comentó.

«Aunque todavía no se sabe la agresividad que tiene la intensidad de la enfermedad, una de las teorías es que en la gente joven tiene una incidencia de enfermar de forma más grave. Tenemos que entender, y lo digo estando en Israel, un lugar que hoy en día es número uno en vacunación y lo más probable es que sea el primero que llegue a vacunar a la mayoría de su población en el mundo, pero tenemos que ser cautelosos y entender que estamos frente a una pandemia que no es una broma», afirmó.

Diener explicó que «Israel está en un período de restricciones parciales porque el efecto de la vacunación todavía es muy leve dado que no se le dio la segunda dosis a nadie, hay un 90 por ciento de la población que no se vacunó y tenemos un incremento en el número de contagiados diarios”.

«En Hadassah tuvimos que reabrir unidades de coronavirus en las últimas semanas porque pasamos los 100 enfermos que es un número muy alto para nuestro hospital. Estamos en una situación de subida en la infección al mismo tiempo que estamos con la vacunación», señaló.

El director internacional precisó que «los negocios, salvo los esenciales, están cerrados, los restaurantes están cerrados desde hace rato, nunca se terminaron de abrir, las escuelas están en un sistema híbrido, depende de la edad, y nadie puede ir a más de mil metros de su casa salvo los trabajadores esenciales».

Finalmente, Diener explicó que «la única vacuna que está aprobada en Israel es la de Pfizer, pero se estima que se va a aprobar la de Moderna y después la de AstraZeneca». «La cuarta será la vacuna que se está desarrollando en Israel que estará para mediados de año y va a ser muy importante porque vamos a tener que seguir vacunándonos por un tiempo una vez por año», concluyó.