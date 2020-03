Coronavirus/Israel. Netanyahu: “Es cuestión de vida o muerte, no son vacaciones”

Itongadol.- En una conferencia de prensa que brindó junto al Director General del Ministerio de Salud y la Jefa de Salud Pública, el primer ministro israelí enfatizó en las medidas anunciadas más temprano y anunció que utilizarán medios digitales para monitorear los espacios concurridos por los portadores del virus. “Quedate en casa. Tu casa es tu castillo”, pidió. Son 337 los casos en Israel hasta el momento.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, brindó en la noche del martes una conferencia de prensa junto al Director General del Ministerio de Salud, Moshe Bar Seaman Tov, y la Jefa de Salud Pública, Sigal Sadecki, enfatizando las instrucciones publicadas por las autoridades de Salud, y solicitando a la población cumplirlas a rajatabla. “Queremos que haya la menor cantidad de víctimas posibles, sabemos que el número va a aumentar y que van a haber muertes”, dijo Bar Seaman Tov.

“Felizmente no hemos perdido a nadie. Esto no durará. No es un juego de niños… es una cuestión de vida o muerte”, aseguró Netanyahu.. Además, aseguró que implementarán nuevas medidas, incluyendo el rastreo digital de aquellos que podrían haber estado expuestos al virus.

Además, anunció que Israel también aumentará significativamente sus pruebas de coronavirus, a 3.000 pruebas por día, y en última instancia una podría alcanzar las 5.000 pruebas por día.

Netanyhu dijo también que los hospitales de Israel se están preparando para una gran afluencia de pacientes, y han ordenado 1.000 respiradores adicionales. También pidió a los israelíes que demuestren “disciplina y responsabilidad” para ayudar a frenar la propagación del virus, ya que cree que muchos no son conscientes de la gravedad de la situación.

El ministro dijo que está viendo israelíes en la playa, hacinados en filas, incluso sentados uno encima de otro en el sofá de su casa. En esta pandemia, dice, “el amor significa mantener la distancia”.

Por su parte, Bar Siman-Tov dijo que “escenarios como el de Italia o España pueden suceder aquí”, en referencia a la grave situación que atraviesan en este momento los países europeos con el virus. Advirtió que podría haber un gran aumento de las infecciones si la gente no se adhiere a las instrucciones destinadas a frenar la propagación del virus. “Incluso en nuestros mejores escenarios habrá gente que muera y miles de infectados”, sostuvo.

Además, aseguró que los médicos y enfermeras recibirán suficiente equipo médico, en medio de las quejas de que carecen de suficiente equipo de protección al tratar con los pacientes.

Por último, tomó la palabra Sigal Sadetsky, la jefa de los servicios de salud pública. “Las pruebas no son una solución, sino una herramienta para ayudar a detenerlo”. Además, afirmó que “el distanciamiento social y las cuarentenas son lo que vencerá al virus”.