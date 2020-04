Coronavirus/Israel. Netanyahu entró en cuarentena luego de que al ministro de Salud le dio positivo

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entró hoy en cuarentena debido al contacto que mantuvo con el ministro de Salud, Ya’acov Litzman, quien dio positivo por COVID-19 .

El jefe del Mossad, Yossi Cohen, y el jefe de seguridad nacional, Meir Ben-Shabbat, también tuvieron que plegarse al protocolo de aislamiento por la misma razón.

El Jefe de Estado Mayor de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel), Aviv Kochavi, entró en cuarentena ayer después de la exposición a un oficial infectado con coronavirus, aunque Kochavi dio negativo en los análisis.

La ministra de la Diáspora, Tzipi Hotovely, está aislada al igual que los titulares de Transporte, Bezalel Smotrich, del Interior, Arye Deri, como también otros miembros de la Knesset. Todo esto se suma a muchas dificultades logísticas para el funcionamiento del país.

La Oficina del Primer Ministro y otros son reacios a reconocer que se trata de cualquier tipo de obstáculo, aparte de que Netanyahu bromea sobre tener que peinarse y maquillarse, y tienden a decir que las partes relevantes solo harán desde casa, según consignó el diario The Jerusalem Post en su sitio web.

Pero al igual que muchos otros israelíes, los ministros del gabinete también tienen que adaptarse para trabajar principalmente desde casa.

Litzman, que forma parte de la secta jasídica Gur, tuvo Internet instalado en su casa por primera vez para permitirle trabajar a través de videoconferencia mientras estaba en cuarentena.

El ministro de Transporte, Bezalel Smotrich, terminó su período de cuarentena el miércoles e inmediatamente fue a una visita al sitio para ver que las vías del tren están siendo electrificadas. Se está realizando más construcción en las líneas de trenes de lo habitual, porque los trenes no están funcionando durante este período de bloqueo.

Smotrich dijo el jueves que su trabajo estaba limitado por estar aislado, pero agregó: “Las limitaciones no se eliminaron cuando dejé la cuarentena. Incluso ahora, me aseguro de salir de la casa lo menos posible”.

El ministro dijo que trata de arreglárselas con llamadas en conferencia y videoconferencias desde su casa en Kedumim, donde vive con su esposa y sus seis hijos.

“No es eficiente como estar en conversaciones normales, pero tengo una oficina en casa, con una computadora y un teléfono”, dijo.

Varios ministros le dijeron a The Jerusalem Post el jueves que creen que las reuniones del gabinete han ido sin problemas.

A diferencia de las videoconferencias incómodas, donde las personas hablan entre sí y luchan por encontrar el botón de silencio del micrófono, las reuniones de gabinete han sido principalmente por teléfono, algo que sucedió incluso antes del advenimiento del coronavirus, o por whatsapp, usando mensajes de texto, no notas de voz.

Cuando se le preguntó si podría haber discusiones realmente profundas y fructíferas en ese formato, el ministro de Ciencia y Tecnología, Ofir Akunis, dijo: “Es cierto que es más simple cuando estamos en la sala de reuniones del gabinete, pero es posible”.

Los ministros se inscriben de antemano para hablar en privado enviando mensajes al secretario del gabinete, Tzachi Braverman.

Smotrich señaló que una reunión de gabinete a principios de esta semana duró desde las 8 de la noche hasta las 2 de la madrugada para indicar que todos los que tienen qué decir pueden participar en la reunión.

”

Definitivamente es menos práctico, pero revisamos los materiales por adelantado… Cuando aprobamos las cosas, es después de que nuestras oficinas trabajaron en ellos antes. Sé cuáles son las propuestas por adelantado” de las reuniones del gabinete, explicó Smotrich.

La Knesset tiene un desafío diferente: no permite la votación remota. Los congresistas no pueden solicitar sus votos, dejar una nota o hacer que alguien vote en su lugar.

Después de que los primeros legisladores tuvieron que aislarse, la Knesset ideó una solución creativa, mediante la cual ingresaron a la legislatura en un camino designado, y luego votaron desde el entrepiso público del pleno, que está protegido por vidrio.

El área, que está dos pisos más arriba donde se sientan los parlamentarios, generalmente está abierta al público, y el vidrio se instaló para que los manifestantes no puedan arrojar nada o saltar a las otras áreas, pero ahora está sirviendo para proteger a los legisladores del coronavirus.

Después de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo por coronavirus, surgió una pregunta que también tiene relevancia para Israel: ¿quién lo sucede si queda incapacitado?

No hay una línea oficial de sucesión en la ley en el Reino Unido, y el diputado Tory Peter Bone le dijo al periódico The Mirror: “Nadie parece ser capaz de decirme qué sucede si el Primer Ministro está incapacitado… En una emergencia nacional, usted no quiere preocuparse por quién está a cargo. Y no quiere que el Ministro de Asuntos Exteriores y el Ministro de Gabinete discutan sobre quién está a cargo”.

Israel tampoco tiene necesariamente una línea de sucesión. Por ley, puede haber un viceprimer ministro que se convertiría en primer ministro interino si el primer ministro está incapacitado. Ese es el trabajo que el líder Azul y Blanco, Benny Gantz, desempeñará durante el próximo año y medio si él y Netanyahu formarán con éxito un gobierno de unidad.

Netanyahu nunca ha tenido ese tipo de viceprimer ministro antes, no queriendo dar un impulso a un posible heredero. Por lo general, designa a alguien para que esté a cargo temporalmente cuando viaja al extranjero o si se somete a algún tipo de procedimiento médico.

La ley también establece que si un primer ministro está incapacitado durante 100 días, se convocará automáticamente una elección. Antes de que tenga lugar la elección, el gobierno elige a un miembro del partido del primer ministro para que se haga cargo temporalmente.