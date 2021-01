Coronavirus. Israel logra la disminución diaria de infecciones y lidera el mundo en vacunación per cápita

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel informó hoy una nueva disminución en las infecciones diarias por coronavirus y todo hace prever que el peor brote que sufrió el país desde que comenzó la pandemia pareció disminuir después de semanas de estrictas reglas de bloqueo.

Según el ministerio, el jueves se confirmaron 7.099 nuevos casos, después de alcanzar un máximo de más de 10.100 a principios de semana. Junto con otros 1.228 casos desde la medianoche, el número total de infecciones registradas en Israel llegó a 585.746.

La caída en los casos diarios se produjo cuando los niveles de prueba también disminuyeron aún más, aunque la tasa de prueba positiva cayó al 8,9 por ciento.

En las últimas horas se administró un récord de 223.560 dosis de vacuna, mientras Israel avanza con su campaña nacional de vacunación. Las cifras del Ministerio mostraron que 2.441.379 recibieron la primera dosis de vacuna y 850.811 de ellos la segunda. Las cifras de las personas vacunadas constituyen el 27% y el 9% de la población de Israel, respectivamente.

Israel lidera el mundo en vacunación per cápita, según Our World in Data, con sede en Oxford.

Hasta ahora, el 38,8% de los israelíes de 90 años o más recibieron ambas dosis, el 39,1% de los israelíes de 80 a 89 años, el 46,9% de los israelíes de 70 a 79 años y el 32,6% de los israelíes de 60 a 69 años.

En un intento por evitar el desperdicio de vacunas que se acercan a su fecha de vencimiento, el ministerio también informó que el 1.8% de las personas entre las edades de 16 y 19 han recibido la primera inyección de COVID-19 y el 0.2% ha recibido la vacuna de refuerzo.

El Servicio Penitenciario de Israel anunció el jueves por la noche que terminó de vacunar a la población reclusa del país.

Según un comunicado, alrededor del 73% de los presos fueron vacunados contra el COVID-19, mientras que el resto se negó a recibir la vacuna.

Más temprano el jueves, el gobierno dijo que el número estimado de reproducción de COVID-19 en Israel ha caído por debajo de 1 por primera vez desde que el país lanzó la campaña de vacunación más rápida del mundo, lo que sugiere que la pandemia puede estar comenzando a retroceder.

Un número “R” por encima de 1 indica que las infecciones crecerán a un ritmo exponencial, mientras que por debajo de 1 punto su eventual detención.

En una entrevista con el Canal 13, el viceministro de Salud, Yoav Kisch, atribuyó al cierre y las vacunas la reducción de la morbilidad.

Para alentar la vacunación, el gobierno planea emitir “pasaportes verdes”, que permitirán a quienes estén vacunados o se hayan recuperado del virus asistir a grandes reuniones y lugares culturales. Los inmunizados también estarán exentos de los requisitos de cuarentena.

Los datos del Ministerio de Salud publicados el jueves por la noche mostraron que 220 israelíes murieron a causa del COVID-19 desde el comienzo de la semana, 14 de ellos solo el jueves, catapultando el número nacional de muertes por coronavirus a 4.232 muertes.

Las autoridades sanitarias también informaron 4.914 nuevos casos de coronavirus de unas 55.000 pruebas realizadas en las 24 horas anteriores, lo que significa que el 9% de todas las pruebas dieron positivo.

Había 1.156 israelíes hospitalizados en estado grave con COVID-19, 315 de ellos estaban con ventiladores.