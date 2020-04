Coronavirus/Israel: Cómo se comporta el israelí con las nuevas restricciones

Itongadol.- El domingo último el gobierno de Israel aflojó las restricciones después de maratónicas conversaciones después de varias semanas de preservar el cierre casi total del país. Varios fueron los cambios, permitiendo elevar el sistema económico del 15% de productividad y llevarlo a un 30% aproximadamente y quedaba por ver cómo el israelí se acomodaba a las nuevas reglas más flexibles.

Se abrieron los negocios de electrónica, artículos para el hogar, computadoras, arreglos de zapatos, conservando las limitaciones impuestas de permitir un número limitado de personas dentro del negocio, y midiendo la temperatura a cada persona antes de entrar. Las autoridades alertaron sin embargo que si alguno de esos negocios no cumplían con las reglas y se producía algún contagio, el negocio sería clausurado inmediatamente.

La mayoría de los negocios todavía permanecen cerrados, como las jugueterías, las joyerías, los negocios de ropa, los bares, los centros comerciales cerrados, y los restaurantes y puestos de comida pueden realizar únicamente envíos a las casas.

Sin embargo, como en los últimos tiempos cuando se cambian las restricciones en Israel, lo que reina es la confusión. Al haber varios ministerios envueltos, como de Salud, de Economía, de Educación, de Transportes, de Seguridad, del Interior, la oficina del primer ministro Netanyahu, y no existe 1 sólo vocero del gobierno, la población todavía no sabe qué está abierto y qué no, qué se puede y qué no se puede.

Es obligación usar el cubreboca en terreno público y la gente está expuesta a una multa si no lo hace, sin embargo el que no lo lleva, la policía lo para, le explica y le advierte.

Se puede hacer deporte y correr siempre con la misma persona, pero ¿alguien puede controlar una cosa así? El ministerio de Transporte, por ejemplo, comunicó ayer su intención que las clases de manejo se pueden renovar a partir de este miércoles, sin embargo, el ministerio de Salud puso el grito en el cielo diciendo que es lo más anti-salubre que puede existir, ya que no hay ninguna posibilidad que adentro del auto se cumpla la distancia mínima entre el maestro y el alumno. El ministerio de Transporte avisó entonces, que por ahora no se reanudan las clases de manejo.

Más confusión es todo lo que respecta al ministerio de Educación y las escuelas. Se vuelven a dar clases en algunas escuelas por medio del Internet, clases dirigidas, pero nadie sabe si son obligatorias, cómo se dividen, desde que edades, etc.

Lo que sí parece, es que en estos últimos 2 días, se sacó el tapón y la gente se liberó. Los caminos presentan mucho más movimiento y las calles también, quizás la gente quiera aprovechar cada momento que le ofrecen de libertad, porque todo puede cambiar en cualquier momento si la curva de infecciones vuelve a subir y porque ya se sabe que la semana que viene van a haber 2 días de cierre obligatorio, el Día de Recordación y el día de Yom Haatzmaut (Independencia).

No existe por ahora una limitación para gente mayor de salir a la calle, pero si se les pide, en tono de sugerencia, a la gente de más de 65 años, que se queden en su casa. Por otro lado, siempre van a existir los que ¨no entendieron las restricciones¨o los peluqueros y cosmetólogas que trabajan en forma clandestina, aunque estos no parecen tantos esta vez.

Habrá que ver qué ocurre con el correr de los días, pero relativamente, hasta ahora, el israelí respeta bastante las nuevas restricciones y siempre trata de probar las flexibilidades de las mismas, y ver hasta qué máximo puede aprovecharlas.