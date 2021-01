Coronavirus. Israel analiza volver al sistema de cápsula en las escuelas pese al éxito de su campaña de vacunación

Itongadol/AJN.- El gobierno israelí analiza la posibilidad de retomar el sistema de cápsula para reabrir las escuelas pese al éxito de su campaña de vacunación contra el coronavirus, que ubica al país con el mejor índice de inoculación per cápita.

En declaraciones a la Agencia de Noticias AJN, Jorge Diener, director Asociado de Hadassah International, indicó que “en principio, la primera medida que se está analizando es que vuelvan los chicos de los dos últimos años del secundario porque tienen que hacer los exámenes finales que es una etapa muy importante en el secundario”.

En este contexto, Diener apuntó que ya se está vacunando a este sector de la población, por lo que se estima “se van a estar incorporando a las clases completas cuando estén todos vacunados”.

“En el caso de los chicos de primaria se está hablando de un modelo de cápsula. No una reapertura general como se pensaba cuando comenzó la vacunación, que se estimaba que con la población adulta vacunada los chicos iban a poder retomar la clases porque pensaban que se podían contagiar pero no se iban a enfermar y no podían contagiar a sus padres porque estaban inmunizados”, señaló.

Esa hipótesis fue desestimada porque se ve que hay casos entre los niños y los adolescentes que preocupan a las autoridades sanitarias y hace que se piense en una reapertura gradual de las actividades. De acuerdo a lo informado la idea es volver al sistema de educación en capsulas con uno o dos días en las escuelas y el resto todavía a distancia, con grupos pequeños que estarán dentro de la cápsula que se encuentra con el maestro.

Diener consideró poco probable que las escuelas reabran sus puertas la próxima semana y remarcó que la opción que más crece es la reapertura gradual de las actividades.

“El plazo final de este confinamiento está pensado para este domingo pero lo más probable, si se logra reducir las presiones políticas, es que se postergue o haya una reapertura pequeña y gradual”, sostuvo el representante de Hadassah.