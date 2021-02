Coronavirus en Israel: pronostican dificultad para alcanzar la inmunidad de rebaño

Itongadol.- La directora de Servicios de Salud Pública de Israel, Sharon Elroy Preis, se refirió en la sesión del Comité Legal del Parlamento a la situación de morbilidad en el país cuando el país comienza a salir del tercer cierre y se discute cómo afrontar el reinicio del sistema educativo. “En el momento en que hay 2.2 millones de niños que no pueden vacunarse, no podremos alcanzar la inmunidad de rebaño incluso si toda la población que puede inocularse lo hace”, expresó la funcionaria.

Para Preis, “no se puede decir que el cierre fracasó cuando hizo bajar el ritmo reproductivo del Covid-19 de 1.3 a 0.99, en la comunidad ultraortodoxa se sitúa en 0.9, en la población general en 1.05 y en la árabe 1.01”.

“No caben dudas que en el tercer confinamiento hubo acatamiento de la población y lo que modificó las reglas del juego fue la aparición de la variante británica, que al parecer es más contagiosa y eleva los casos graves”, indicó.

Respecto a la campaña nacional de vacunación, Preis expresó: “Si pensamos que después de la primera inyección todo iba a cambiar, no estuvimos en los cierto”. “Según los documentos de Pfizer la vacuna es 95% eficaz, y en edades avanzadas tal vez sea del 90%”, añadió.

“Cuando decimos que podemos salir del confinamiento con poco menos de mil casos graves es una locura, pero no queremos tener al país como rehén”, dijo la directora de Servicios de Salud pública, sobre la decisión de desconfinar.

“Hay que entender que todo lo que se abra elevará el ritmo reproductivo de la enfermedad y como país debemos elegir qué hacer. Tratamos de encontrar un esquema que dé respuesta al 80% de las ciudades que son “naranjas” o “rojos””, indicó.

Salida del tercer cierre

Israel comienza este domingo la salida del tercer confinamiento y los ciudadanos tendrán menos restricciones de movimiento ya que no habrá límite de distancia para circular- hasta hoy se podía salir un kilómetro del domicilio- y los puestos de trabajo que no reciban clientes podrán volver a iniciar sus actividades. Los locales de comida permitirán que los clientes pasen a retirar sus pedidos y las cabañas de alquiler podrán ser alquiladas únicamente por los miembros del núcleo familiar.

En una reunión en la que participó anoche el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, continuar con las restricciones en el sistema educativo, el cual no será reabierto hasta este martes.

El gabinete de gobierno se reunirá este domingo para debatir cómo será la vuelta a las aulas y según el esquema que se formuló anoche las salas de maternidad, jardines de infancia, primero a cuarto grado de educación primaria y cuarto y quinto de secundarios funcionarán normalmente en las ciudades designadas como “verdes” y “amarillas”, es decir, en base a su situación de morbilidad. En tanto, según señaló la televisión estatal israelí (KAN), en centros urbanos “rojos” y “naranjas”, las clases serán dictadas en cápsulas y en espacios abiertos.

¿Cómo será la vida de los israelíes desde hoy?

Los ciudadanos israelíes no tendrán restricción alguna para salir de sus domicilios. Desde que comenzó el tercer cierre, el 27 de diciembre, no se podía salir hasta un kilómetro de la vivienda, a no ser por alguna razón esencial.

Quedan prohibidas las reuniones de más de diez personas en espacios abiertos y más de cinco en ambientes cerrados.

Los funerales, casamientos y ceremonias de circunsición podrán celebrarse con la participación de familiares únicamente, en un domicilio particular o espacios públicos. Diez personas en lugares cerrados y hasta 20 en abiertos.

Parques nacionales permanecerán abiertos y se incrementará el transporte público en las líneas con mayor afluencia de pasajeros.

Puestos de trabajo que no reciban clientes podrán iniciar sus actividades. Se podrá retirar pedidos de locales de comida. Cabañas de alquiler podrán únicamente recibir miembros del núcleo familiar primario.

Los negocios con atención al cliente, incluidos shoppings y restaurantes no podrán abrir sus puertas. Aunque sí trabajar con servicio de delivery.