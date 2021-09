Coronavirus en Israel. El registro de los pacientes ventilados alcanzó el pico de la cuarta ola

Itongadol.- El Ministerio de Salud dijo el jueves por la noche que 202 personas que están hospitalizadas en estado grave con complicaciones de COVID-19 estaban siendo tratadas con ventiladores, en comparación con las 197 horas de la mañana.

Algunos ministros en el gabinete del coronavirus rechazaron el jueves las críticas al primer ministro Naftali Bennett por descuidar la convocatoria del foro ministerial para escuchar las recomendaciones de los expertos en salud sobre más restricciones.

El Director General del Ministerio de Salud, Nachman Ash dijo que debería haber más restricciones en eventos concurridos porque la morbilidad seguía siendo alta y el número de pacientes gravemente enfermos seguía aumentando.

“Reduciría el tamaño de las grandes reuniones, como los estadios de fútbol, ​​a un punto en el que sólo se permiten 400 personas en el interior y 500 al aire libre”, dijo Ash.

El panel de expertos médicos que asesoraron al gabinete estuvo de acuerdo. “No podemos continuar por este camino y debemos tomar medidas adicionales para frenar las infecciones hasta que veamos una reducción en la morbilidad”, dijeron los expertos en salud en un comunicado el miércoles. Sus recomendaciones fueron limitar el hacinamiento a no más de 300 personas en cualquier lugar.

Los ministros que no quisieron ser identificados, dijeron que no tiene sentido restringir a toda la población por la minoría que rechaza las vacunas. Casi 3 millones de israelíes no han recibido la tercera dosis de la vacuna Pfizer a pesar de ser elegibles para recibirla. 600.000 no han sido vacunados en absoluto.