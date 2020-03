Coronavirus: Confusión en Israel por las nuevas medidas

Itongadol/AJN.- Después que el primer ministro Netanyahu comunicó ayer las nuevas medidas en una conferencia de prensa para neutralizar al coronavirus, la gente en Israel se muestra más confundida.

No sólo que el israelí no les cree a nadie y piensa que el fin del mundo se acerca, al «atacar» prácticamente todos los supermercados, sino que esta mañana la gente no sabe quién tiene que ir a trabajar, los soldados no saben quién tiene que presentarse a sus bases, y el que tiene que usar el transporte público no sabe cual de ellos funcionan.

Sin embargo, lo que más confusión trajo fue la medida de usar métodos tecnológicos usados por las fuerzas de seguridad de Israel para detectar enfermos de corona y seguir a la gente que supuestamente debe estar en cuarentena. Si bien Netanyahu dijo que ello cuenta con la aprobación de Mandelblit, eso disparó fuertes protestas por parte de todos los sectores. Netanyahu quizás intenta hacer como en Taiwan, que se utiliza una aplicación en el celular para rastrear a cada persona, pero acá en Israel, eso significaría cruzar la línea roja que intenta respetar la privacidad de cada uno de los ciudadanos. Mandelblit mientras tanto dijo que ese método tendrá muchas limitaciones amparadas por la ley y sólo servirá para detectar personas infectadas por el coronavirus.

Esta mañana, el ministerio de Salud informó que el número de personas infectadas en Israel llegó al número de 200, con 2 de ellas todavía internadas en estado delicado y 34 de las infectadas están internadas en sus propias casas.

Por la situación de emergencia, el ministro de Justicia, Amir Ohana, decidió posponer todas las discusiones en las distintas cortes de justicia, y eso implica que el juicio del primer ministro Netanyahu no podrá comenzar este martes 17 de marzo como estaba programado y debe ser pospuesto para el 24 de mayo próximo, o sea, dentro de 2 meses, algo que ya puso los pelos de punta a todo el sector politico. Varios de ellos ya preparan su petición para presentarla hoy mismo a la Corte Suprema de Justicia que impida ese retraso del juicio.

En las próximas horas se espera un aumento de los números de las personas infectadas y quizás también nuevas normas de Netanyahu que lleven a un congelamiento tota de todo el país.