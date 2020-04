Coronavirus: Aumenta el número de infectados en Israel

Itongadol.- Con un aumento de 233 casos desde ayer, el ministerio de Salud comunicó esta mañana que el número de casos positivos en Israel llegó a 5,591. 97 de ellos se encuentran en grave estado, 118 en estado moderado y 5,129 en estado leve.

Lamentablemente, durante la madrugada, falleció una mujer de 98 en la ciudad de Beer Sheva, llevando el número de fallecidos a 21. También se publicaron hoy datos referentes a integrantes de cuerpos médicos que se encuentran en cuarentena. Llegan a un total de 3,201, de los cuales 701 son médicos y el resto son enfermeros y enfermeras.

La mujer fallecida esta noche, era parte del geriático Mishan en la ciudad de Beer Sheva, donde en los últimos días ya se había pedido que vengan a realizar exámenes a los ancianos para que no ocurra lo del geriático en Jerusalem. Las autoridades del ministerio de Salud, no oyeron los pedidos de los familiares, y ella ya es la segunda persona que fallece de ese geriático, mientras que otras personas del mismo lugar ya están internadas con el coronavirus. El caso de Beer sheva ya es catalogado como un acto de negligencia por parte de las autoridades, que comunicaron esta mañana que unidades de Maguen David Adom llegarán al lugar para realizar exámenes a todos los que viven allí, algo que ya parece demasiado tarde.

Y ésa no es la única crítica contra las autoridades del ministerio. Desde el comienzo de la crisis se habla de hacer cuantos más exámenes posibles a la población para detectar a los infectados, y el mismo primer ministro Netanyahu dijo que hay que tratar de hacerlo lo antes posible y que la intención era ya llegar a 10,000 exámenes diarios el fin de semana pasado. Pero ello no ocurre y la culpa sin dudas es del ministerio de Salud. Distintos lugares con renombre mundial como por ejemplo el Instituto Weizmann se ofrecieron para realizar las pruebas, pero no fue aceptado. La compañía de genética líder en su tema como MyHeritage ya compró todo lo necesario para comenzar las pruebas después de recibir el visto bueno del ministerio y ayer en forma increíble, el ministerio de Salud les pidió que no lo hagan, sin dar ninguna explicación. Mientras tanto, el número de pruebas diarias no pasa de las 6,000, un número muy lejano a lo que había pedido Netanyahu.

Esta mañana llegaron los resultados de los exámenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, Aviv Kojabi, que entró ayer en cuarentena, y ellos dieron negativo. De cualquier manera, Kojabi seguirá trabajando desde su oficina y permanecerá en cuarentena hasta este fin de semana.