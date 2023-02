Compañía israelí recauda 110 millones de dólares con una valoración de 3500 millones

Itongadol.- La empresa israelí de soluciones de software para el transporte público Via ha anunciado hoy que ha cerrado una ronda de financiación de 110 millones de dólares liderada por 83North, con la participación de inversores nuevos y existentes, entre ellos Exor N.V., Pitango, Janus Henderson, CF Private Equity, Planven Entrepreneur Ventures, Riverpark Ventures e ION Crossover Partners. Esto eleva el total de fondos captados por Via a más de 1.000 millones de dólares.

Via ha declarado que los fondos se han obtenido con una valoración de la empresa de 3.500 millones de dólares, el mismo precio por acción que en la anterior ronda de financiación de la empresa, celebrada en noviembre de 2021. Via utilizará los fondos para seguir desarrollando sus productos y ampliar su visión de proporcionar infraestructura digital de extremo a extremo para la movilidad pública.

Via dijo que tuvo un fuerte desempeño en 2022 con una tasa de ingresos anualizada de más de 200 millones de dólares, ya que cada vez más ciudades y agencias de transporte de todo el mundo adoptaron soluciones digitales para mejorar la eficiencia de sus sistemas de transporte.

Via, que fue fundada en 2012 por el CEO Daniel Ramot y el CTO Oren Shoval, había solicitado una oferta pública inicial en Wall Street en diciembre de 2021, pero los planes se han pospuesto debido a las condiciones del mercado, y la compañía ahora ha preferido recaudar dinero de inversores privados.

Los productos de Via son utilizados por más de 600 comunidades en 35 países para ampliar el acceso a un transporte público eficiente, equitativo y sostenible. La tecnología de la empresa permite a los clientes planificar redes de transporte que respondan y sean resistentes a las necesidades rápidamente cambiantes, explotar sistemas inteligentes de transporte multimodal y utilizar datos para optimizar el rendimiento con una única plataforma de software.

Ramot ha declarado: «Esta financiación es un hito emocionante para Via y un reflejo del poder que tiene la tecnología para transformar el tránsito en comunidades de todo el mundo. El acceso al transporte público mejora la salud, la educación y los resultados económicos, y todos nosotros en Via nos inspiramos cada día al ver el impacto positivo que nuestros clientes han logrado mediante la incorporación de la tecnología a sus redes de transporte público. El crecimiento del mercado TransitTech en los últimos años ha sido realmente notable, y estamos orgullosos de las contribuciones que hemos hecho para crear y expandir la categoría.»

Pero mientras Via se expande por todo el mundo, sus operaciones en Israel se han visto recortadas recientemente, cuando el gobierno interrumpió la financiación del servicio Dan’s ridesharing Bubble en Tel Aviv y del servicio Egged in TikTak en Jerusalem, para los que Via proporcionaba sistemas de navegación y gestión.

