Científicos israelíes desarrollan tomates resistentes a la sequía

Itongadol.- Investigadores israelíes han desarrollado una nueva variedad de tomate más resistente a la sequía que podría ayudar a los agricultores a hacer frente a los efectos destructivos del cambio climático.

Un análisis genético en profundidad dirigido por Shai Torgeman, de la Universidad Hebrea de Jerusalem, y Dani Zamir, profesor de la misma universidad, identificó interacciones entre dos áreas del genoma del tomate que conducen a un mayor rendimiento y resistencia a las condiciones de sequía.

La nueva variedad de tomate resultante, aún sin nombre, puede hacer frente a condiciones climáticas extremas. Los resultados del estudio se publicaron el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

«Las razas comerciales de tomate cultivadas en campo abierto y que se encuentran en los supermercados requieren de media 317.000 galones por acre cada temporada», explica Shai Torgeman, doctorando de la Universidad Hebrea de Jerusalem. «En nuestro estudio, redujimos esta cantidad de agua a la mitad y obtuvimos grandes resultados».

Para lograrlo, los científicos cruzaron dos especies de tomates: una variedad silvestre, procedente de los desiertos del oeste de Perú, con un cultivar comercial común ampliamente disponible.

El objetivo era determinar con exactitud qué partes del genoma de la planta afectan a su rendimiento y a otros rasgos agrícolas importantes.

«Tenemos 1.500 accesiones y cada una de ellas contiene un segmento del genoma del tomate silvestre. cada una contiene un segmento del genoma del tomate silvestre», explica Michael Zilberberg, ayudante de investigación que trabaja con Torgeman.

«Esto nos permite ver cómo afecta cada parte del genoma al fruto, al crecimiento de la planta, a su tamaño, así como a su resistencia a la sequía y a los patógenos», continuó. «Gracias a estos diferentes resultados podemos encontrar las características que son importantes para nosotros y descubrir de dónde proceden en el genoma del tomate silvestre».